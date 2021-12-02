Готовы отразить нападение с моря. ВСУ провели учения на админгранице с Крымом (фото)

Украинские артиллеристы повышали свой уровень военной подготовки и обученности к отражению вероятной атаки десантна условного врага.

На одном из военных полигонов Херсонской области украинские военные провели тактические учения артиллерийских подразделений, входящие в состав группировки войск "Юг". Об этом сообщает Командование объединенных сил ВС Украины в Facebook.

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Сообщается, что украинские артиллеристы повышали свой уровень обученности и военной подготовки личного состава. Военные также оттачивали навыки ведения боевых действий с учетом опыта в зоне ООС на территории Донецкой и Луганской областях.

Фото: АрміяInform

Цель учений — усовершенствование возможности венных вовремя и адекватно реагировать на военную опасность с морского побережья.

Украинские военные проводят подготовительные и практические действия касательно обнаружения и уничтожение десанта условного врага каждую неделю. Боевой опыт военных, как утверждает командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, позитивно влияет на ход учений.

Фото: АрміяInform

"Мы проверяем нашу готовность к боевым действиям в разных сценариях. И очень приятно, что личный состав укладывается в определенные сроки. Сейчас именно эти качества им пригодятся при выполнении боевых заданий", — подчеркнул Наев.

Напомним, в интервью Дмитрию Киселеву Александр Лукашенко рассказал свою версию аннексии Крыма. Он заявил, что российских военных на полуостров "пригласили украинские коллеги".

Ранее на оккупированном полуострове был замечен Т-80 с козырьком на башне против удара беспилотников и Javelin.