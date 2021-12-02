Готові відбити напад з моря. ЗСУ провели навчання на адмінкордоні з Кримом (фото)

Українські артилеристи підвищували свій рівень військової підготовки та навченості до відбиття ймовірної атаки десантного умовного ворога.

На одному з військових полігонів Херсонської області українські військові провели тактичне навчання артилерійських підрозділів, що входять до складу угруповання військ "Південь". Про це повідомляє Командування об'єднаних сил ЗС України у Facebook.

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Повідомляється, що українські артилеристи підвищували свій рівень навченості та військової підготовки особового складу. Військові також відточували навички ведення бойових дій з урахуванням досвіду у зоні ООС на території Донецької та Луганської областей.

Фото: АрміяInform

Мета навчань – удосконалення можливості військових вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку з морського узбережжя.

Українські військові проводять підготовчі та практичні дії щодо виявлення та знищення десанту умовного ворога щотижня. Бойовий досвід військових, як стверджує командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, позитивно впливає на перебіг навчань.

Фото: АрміяInform

"Ми перевіряємо нашу готовність до бойових дій у різних сценаріях. І дуже приємно, що особовий склад укладається в певні терміни. Наразі саме ці якості їм знадобляться при виконанні бойових завдань", — наголосив Наєв.

Нагадаємо, в інтерв'ю Дмитру Кисельову Олександр Лукашенко розповів свою версію анексії Криму. Він заявив, що російських військових на півострів запросили українські колеги.

Раніше на окупованому півострові було помічено Т-80 з козирком на вежі проти удару безпілотників і Javelin.