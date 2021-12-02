В США проводят испытания украинского танка Т-84 (фото)

В 2003 году Украина передала Штатам 4 танка, которые американцы используют для подготовки своих военных и испытания на них нового вооружения.

На одном из полигонов Соединенных Штатов проходят испытания украинского ОБТ Т-84. Об этом сообщает Милитарный, ссылаясь на блогера в Twitter.

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Сообщается, что в конце ноября появились изображения с украинским танком Т-84 в разных диапазонах. Достоверно неизвестно, какие именно испытания проводились. Вероятно, на одном из этапов испытаний проверялась заметность танка через тепловизионный прицел.

Украинский танк был зафиксирован на фотографиях в разных ракурсах. Как пишут на портале, в начале 2021 года американская армия направила Т-84 на полигон Юма — это главный испытательны центр Вооруженных сил.

4 танка Т-84 США получили от Украины в 2003 году с комплектом активной защиты "Дрозд". Танки использовали для обучения американских военных, а также для испытаний новых типов вооружения.

КАЗ "Дрозд" — это первая советская система активной защиты танка от противотанковых ракет и противотанковых гранат. Она обеспечивает защиту и перекрытие передней части башни на 60 градусов.

Напомним, 19 октября "Укрспецэкспорт" отправил в США танк "Оплот", который долгое время не передавался заказчику. За это время танк успел побывать на параде на День независимости и на выставке вооружения.

Также сообщалось, что в Украине модернизировали командирский танк Т-64БВК, который получил ряд улучшений.