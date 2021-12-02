У США проводять випробування українського танка Т-84 (фото)

У 2003 році Україна передала Штатам 4 танки, які американці використовують для підготовки своїх військових та випробування на них нового озброєння.

На одному із полігонів Сполучених Штатів проходять випробування українського ОБТ Т-84. Про це повідомляє Мілітарний, посилаючись на блогера у Twitter.

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Повідомляється, що наприкінці листопада з'явилися зображення з українським танком Т-84 у різних діапазонах. Достовірно невідомо, які випробування проводилися. Мабуть, на одному з етапів випробувань перевірялася помітність танка через тепловізійний приціл.

Український танк було зафіксовано на фотографіях у різних ракурсах. Як пишуть на порталі, на початку 2021 року американська армія направила Т-84 на полігон Юма — це головний випробувальний центр Збройних сил.

4 танки Т-84 США отримали від України у 2003 році з комплектом активного захисту "Дрозд". Танки використовували на навчання американських військових, і навіть для випробувань нових типів озброєння.

КАЗ "Дрозд" — це перша радянська система активного захисту танка від протитанкових ракет та протитанкових гранат. Вона гарантує захист та перекриття передньої частини вежі на 60 градусів.

Нагадаємо, 19 жовтня "Укрспецекспорт" відправив у США танк "Оплот", який довгий час не передавався замовнику. За цей час танк встиг побувати на параді на День Незалежності та на виставці озброєння.

Також повідомлялося, що в Україні модернізували командирський танк Т-64БВК, який отримав низку покращень.