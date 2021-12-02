Четыре направления. Евросоюз выделит 31 млн евро на укрепление украинской армии

На встрече главы МИД Украины Кулебы с Жозепом Боррелем обсуждались вопросы по противодействию России, в том числе новые санкции.

Евросовет принял решение выделит Украине 31 млн евро для укрепления обороноспособности украинских Вооруженных сил. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере.

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Глава МИД Украины провел встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В ходе встречи стороны обсудили необходимость сдерживания России, в том числе ускорить работу над экономическими санкции в случае новой волны агрессии Кремля.

[ + – ] Дмитрий Кулеба и Жозеп Боррель Фото: Дмитрий Кулеба/Twitter

Евросовет выделит Украине 31 млн евро из Европейского фонда обеспечения мира. Выделенные средства пойдут на 4 направления:

медицина

инженерные возможности и разминирование

мобильность и логистика

кибербезопасность

"Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украина-ЕС", — подчеркнул министр.

Напомним, в РФ заявили, что вероятность войны на "юго-востоке" Украине находится на высоком уровне. При этом перемещение российских войск пресс-секретарь Путина Песков называет таковыми, что не несут никакой угрозы. Также в Госдепе заявили, что Путин готов к полномасштабному вторжению в Украину. Россия сконцентрировала рядом с украинскими границами группировку, которая схожа с таковой в 2014 году.