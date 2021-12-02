Чотири напрямки. Євросоюз виділить 31 млн євро на зміцнення української армії

На зустрічі голови МЗС України Кулеби з Жозепом Боррелем обговорювалися питання щодо протидії Росії, зокрема нові санкції.

Єврорада ухвалила рішення виділити Україні 31 млн євро для зміцнення обороноздатності українських Збройних сил. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері.

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Голова МЗС України провів зустріч із головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. У ході зустрічі сторони обговорили необхідність стримування Росії, зокрема, прискорити роботу над економічними санкціями в разі нової хвилі агресії Кремля.

[ + – ] Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель Фото: Дмитрий Кулеба/Twitter

Єврорада виділить Україні 31 млн євро із Європейського фонду забезпечення миру. Виділені кошти підуть на 4 напрямки:

медицина

інженерні можливості та розмінування

мобільність та логістика

кібербезпека

"Високо цінуємо цей крок, який ще раз засвідчив стратегічний характер відносин Україна-ЄС", — наголосив міністр.

Нагадаємо, в РФ заявили, що ймовірність війни на "південному сході" України перебуває на високому рівні. При цьому переміщення російських військ прессекретар Путіна Пєсков називає такими, що не мають жодної загрози. Також у Держдепі заявили, що Путін готовий до повномасштабного вторгнення в Україну. Росія сконцентрувала поряд з українськими кордонами угруповання, схоже на таке, як було у 2014 році.