Внес большой вклад в развитие БПЛА. В Турции погиб авиаконструктор Bayraktar

Автомобиль, в котором находился инженер, врезался в грузовик на скорости 140 км/ч. Кесекчи приложил свою руку в разработку ударного БПЛА Akinci.

Руководитель группы по анализу и строительству беспилотников и военных дронов Bayraktar Тарик Кесекчи погиб в автокатастрофе. Об этом сообщает портал Ensonhaber.

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Тарик Кесекчи погиб в автокатастрофе на трассе из Стамбула в Бурсу. Его автомобиль врезался в грузовик на скорости 140 км/ч. Инженер ехал в технологический лагерь компании Bayraktar.

Как указывают в издании, Тарик Кесекчи внес большой вклад в развитие турецких беспилотников. В частности, он внес вклад в разработку ударного БПЛА Akinci, который уже состоит на вооружении турецкой армии.

Церемонию прощания с Кесекчи прибыл министр юстиции Абдуллах Гюль, глава Teknofest, а также директор компании Bayraktar Сельчук Байрактар.

"Мой дорогой инженер и брат Тарик Кесекчи отправился к Всевышнему. Мы много дней провели вместе во время работы над Akinci. Я буду по тебе скучать, брат", — написал Сельджук Байрактар на своей странице в Twitter.

Напомним, 18 октября стало известно, то умер основатель Baykar Makina Оздемир Байрактар. На момент смерти ему было 72 года. Причина смерти — продолжительная болезнь.