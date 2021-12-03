Зробив великий внесок у розвиток БПЛА. У Туреччині загинув авіаконструктор Bayraktar

Автомобіль, в якому знаходився інженер, врізався у вантажівку на швидкості 140 км/год. Кесекчі приклав свою руку до розробки ударного БПЛА Akinci.

Керівник групи з аналізу та будівництва безпілотників і військових дронів Bayraktar Тарік Кесекчі загинув в автокатастрофі. Про це повідомляє портал Ensonhaber.

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Тарік Кесекчі загинув в автокатастрофі на трасі зі Стамбула в Бурсу. Його автомобіль врізався у вантажівку на швидкості 140 км/год. Інженер їхав до технологічного табору компанії Bayraktar.

Як зазначають у виданні, Тарік Кесекчі зробив великий внесок у розвиток турецьких безпілотників. Зокрема, він зробив внесок у розробку ударного БПЛА Akinci, який вже перебуває на озброєнні турецької армії.

На церемонію прощання з Кесекчі прибув міністр юстиції Абдуллах Ґюль, голова Teknofest, а також директор компанії Bayraktar Сельчук Байрактар.

"Мій дорогий інженер і брат Тарік Кесекчі вирушив до Всевишнього. Ми багато днів провели разом під час роботи над Akinci. Я за тобою сумуватиму, брат", — написав Сельджук Байрактар на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що помер засновник Baykar Makina Оздемір Байрактар. На момент смерті йому було 72 роки. Причина смерті — тривала хвороба.