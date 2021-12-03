Обнаружит и классифицирует цель. В РФ представили новый комплекс разведки

Комплекс при помощи датчиков сможет обнаружить, например, танк на дистанции до 200 метров, а передать информацию о нем на 30 км в командный пункт.

Российская госкорпорация "Ростех" представил новый разведывательно-сигнализационный комплекс нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

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На выставке вооружения EDEX-2021, которая ныне проходит в Египте, был представлен комплекс нового поколения 1К144-Е. Он состоит из

сейсмоинфракрасных и сейсмомагнитометрических датчиков, по 20 см каждый.

радиоретрансляторы

антенны

комплекс устройств приема и отображения информации.

Разработка позволяет не только обнаруживать цели, но и определяет их направление, классифицирует по типам: колесная, гусеничная техника или это живая сила. Устройство работает по такому принципу

Сейсмомагнитометрические датчики заглубляются в грунт сейсмоинфракрасные маскируются на местности данные передаются по радиоканалу на комплекс приема информации

Время установки комплекса не превышает 5 минут. А его автономности хватит для непрерывной работы в течение 30 суток. Устройство способно обнаруживать колесной техники до радиуса 120 метров, гусеничной до 200 метров и до 30 метров человека. Информацию можно передавать на 30 км в командный пункт.

Напомним, в РФ провели огневые испытания группы боевых роботов "Маркер", которые самостоятельно определили цели и вышли на огневой рубеж. Также был запатентован робот-черепаха для разгона протестов.