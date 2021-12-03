Виявить та класифікує ціль. У РФ представили новий комплекс розвідки

Комплекс за допомогою датчиків зможе виявити, наприклад, танк на відстані до 200 метрів, а передати інформацію про нього на 30 км у командний пункт.

Російська держкорпорація "Ростех" представила новий розвідувально-сигналізаційний комплекс нового покоління. Про це повідомляє пресслужба корпорації.

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На виставці озброєння EDEX-2021, що нині проходить у Єгипті, було представлено комплекс нового покоління 1К144-Є. Він складається з

сейсмоінфрачервоних та сейсмомагнітометричних датчиків, по 20 см кожен.

радіоретранслятори

антени

комплекс пристроїв прийому та відображення інформації.

Розробка дозволяє не тільки виявляти цілі, але й визначає їхній напрямок, класифікує за типами: колісна, гусенична техніка або жива сила. Пристрій працює за таким принципом

Сейсмомагнітометричні датчики заглиблюються в ґрунт. Сейсмоінфрачервоні маскуються на місцевості Дані передаються по радіоканалу на комплекс прийому інформації

Час встановлення комплексу не перевищує 5 хвилин. А його автономності вистачить на безперервну роботу протягом 30 діб. Пристрій здатний виявляти колісну техніку до радіуса 120 метрів, гусеничну до 200 метрів і до 30 метрів людину. Інформацію можна передавати на 30 км у командний пункт.

Нагадаємо, в РФ провели вогневі випробування групи бойових роботів "Маркер", які самостійно визначили цілі та вийшли на вогневий рубіж. Також був запатентований робот-черепаха для розгону протестів.