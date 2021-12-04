"Не соответствует действительности": Украина опровергла нарушение воздушных границ Беларуси

В Госпогранслужбе отметили, что с 23 ноября границу с Беларусью действительно патрулируют беспилотники с авиацией, но они не покидают украинскую территорию.

Помощник главы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о нарушении границ не соответствует действительности. Об этом сообщает Украинская правда.

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На границе с Беларусью действительно проходят учений с привлечением авиации и БПЛА, но украинские военные не заходили вглубь белорусской территории.

"В охране и мониторинге границы активно используется авиация, однако то, что заявила сегодня белорусская сторона о нарушении воздушного пространства – не соответствует действительности", — пояснил Демченко.

С 23 ноября украинские силовые ведомства вместе с Государственной пограничной службой проводят спецоперацию "Полесье" для усиления уязвимых участков границы с Беларусью.

Нарушение воздушной границы Беларуси: что известно?

В Государственном погранкомитете Беларуси заявили, что сегодня в 12:00 украинский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство страны. Он зашел вглубь российской территории на 1 км. Заявлялось, что об инциденте уведомили украинскую сторону.

Напомним, Фокус проанализировал информацию Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) с центрами Global Firepower и The Military Balance и создал карту вероятных направлений ударов Российской Федерации с Беларусью в случае активизации боевых действий в Украине.