"Не відповідає дійсності": Україна спростувала порушення повітряного кордону Білорусі

У Держприкордонслужбі зазначили, що з 23 листопада кордон із Білоруссю справді патрулюють безпілотники з авіацією, але вони не покидають українську територію.

Помічник голови Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що інформація щодо порушення кордонів не відповідає дійсності. Про це повідомляє Українська правда.

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На кордоні з Білоруссю справді проходять навчання із залученням авіації та БПЛА, але українські військові не заходили вглиб білоруської території.

"В охороні та моніторингу кордону активно використовується авіація, проте те, що заявила сьогодні білоруська сторона про порушення повітряного простору – не відповідає дійсності", — пояснив Демченко.

З 23 листопада українські силові відомства разом із Державною прикордонною службою проводять спецоперацію "Полісся" для посилення вразливих ділянок кордону з Білоруссю.

Порушення повітряного кордону Білорусі: що відомо?

У Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що сьогодні о 12:00 український вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір країни. Він зайшов углиб російської території на 1 км. Заявлялося, що про інцидент повідомили українську сторону.

Нагадаємо, Фокус проаналізував інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО) з центрами Global Firepower та The Military Balance та створив карту ймовірних напрямків ударів Російської Федерації з Білоруссю у разі активізації бойових дій в Україні.