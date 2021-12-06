"Вызывает тревогу у США": Китай построит военную базу в Экваториальной Гвинее, - WSJ (фото)
Для Соединенных штатов военная база в африканской стране может нести угрозу восточному побережью, поэтому они хотят подать сигнал властям, что не стоит ее строить.
Китай планирует создать первое постоянное военное присутствие в Атлантическом океане в центральноафриканской стране Экваториальная Гвинея. Об этом сообщает The Wall Street Journal, которые получили секретные отчеты американской разведки.
Хоть официальные лица и отказались комментировать детали разведки, но они заявили, что китайские военные корабли получат возможность базироваться на базе. Это в свою очередь вызывает тревогу в Пентагоне и Белом доме из-за угрозы восточному побережью США.
В октябре в африканскую страну отправлялся главный замсоветника США по нацбезопасности Джон Файнер, чтобы убедить правительство президента Теодоро Обианг Нгема Мбасоого и его сына наследника отклонить предложение Китая.
По словам официального представителя США, в Экваториальной Гвинее китайцы, вероятно, следят за Батой — это крупнейший город и порт страны, построенный китайцами в Гвинейском заливе. Также город имеет хорошую инфраструктурную связку с другими городами.
"Под военной полезностью (базы, — Фокус) я подразумеваю нечто большее, чем место, где они могут заходить в порт и получать бензин и продукты. Я говорю о порту, где они смогут перевооружаться боеприпасами и ремонтировать военные корабли ", — подчеркнул генерал Стивен Таунсенд, командующий Африканским командованием США.Важно
В Штатах приняли решение дипломатическим путем дать сигнал Экваториальной Гвинее, что было бы недальновидно вставать на линии фронта глобальной конкуренции США и Китая. Вашингтон не просит Экваториальную Гвинею отказаться от своих обширных связей с Китаем, а призывает их сохранять в рамках, которые США считают безопасными.
МИД Китая отказался комментировать запрос издания по поводу планов строительства военной базы в Экваториальной Гвинее или где-либо на атлантическом побережье Африки. КНР активно инвестирует в страну, строя инфраструктуру и оснащая местную полицию.
Напомним, Китай строит несколько крупных вертолетных баз у границ с Индией, между странами есть нерешенный территориальный конфликт.