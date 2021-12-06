"Викликає тривогу у США": Китай побудує військову базу в Екваторіальній Гвінеї, — WSJ (фото)

Для Сполучених штатів військова база в африканській країні може загрожувати східному узбережжю, тому вони хочуть подати сигнал владі, що не варто її будувати.

Китай планує створити першу постійну військову присутність в Атлантичному океані в центральноафриканській країні Екваторіальна Гвінея. Про це повідомляє The Wall Street Journal, котрі отримали секретні звіти американської розвідки.

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Хоч офіційні особи відмовилися коментувати деталі розвідки, але вони заявили, що китайські військові кораблі матимуть можливість базуватися на базі. Це викликає тривогу в Пентагоні та Білому домі через загрозу східному узбережжю США.

У жовтні до африканської країни вирушав головний заступник радника США з нацбезпеки Джон Файнер, щоб переконати уряд президента Теодоро Обіанг Нгема Мбасоого та його сина спадкоємця відхилити пропозицію Китаю.

[ + – ] Морський порт у Бати Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

За словами офіційного представника США, в Екваторіальній Гвінеї китайці, ймовірно, стежать за Батою — це найбільше місто і порт країни, побудований китайцями в Гвінейській затоці. Також місто має гарну інфраструктурну зв'язку з іншими містами.

"Під військовою корисністю (бази, — Фокус ) я маю на увазі щось більше, ніж місце, де вони можуть заходити в порт та отримувати бензин і продукти. Я говорю про порт, де вони зможуть переозброюватися боєприпасами і ремонтувати військові кораблі", — підкреслив генерал Стівен Таунсенд, командувач Африканського командування США.

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У Штатах вирішили дипломатичним шляхом дати сигнал Екваторіальній Гвінеї, що було б недалекоглядно вставати на лінії фронту глобальної конкуренції США та Китаю. Вашингтон не просить Екваторіальну Гвінею відмовитися від своїх великих зв'язків із Китаєм, а закликає їх зберігати в межах, які США вважають безпечними.

МЗС Китаю відмовилося коментувати запит видання щодо планів будівництва військової бази в Екваторіальній Гвінеї або де-небудь на атлантичному узбережжі Африки. КНР активно інвестує в країну, будуючи інфраструктуру й оснащуючи місцеву поліцію.

Нагадаємо, Китай будує кілька великих вертолітних баз біля кордонів з Індією, між країнами є невирішений територіальний конфлікт.