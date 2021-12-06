"Викликає тривогу у США": Китай побудує військову базу в Екваторіальній Гвінеї, — WSJ (фото)
Для Сполучених штатів військова база в африканській країні може загрожувати східному узбережжю, тому вони хочуть подати сигнал владі, що не варто її будувати.
Китай планує створити першу постійну військову присутність в Атлантичному океані в центральноафриканській країні Екваторіальна Гвінея. Про це повідомляє The Wall Street Journal, котрі отримали секретні звіти американської розвідки.
Хоч офіційні особи відмовилися коментувати деталі розвідки, але вони заявили, що китайські військові кораблі матимуть можливість базуватися на базі. Це викликає тривогу в Пентагоні та Білому домі через загрозу східному узбережжю США.
У жовтні до африканської країни вирушав головний заступник радника США з нацбезпеки Джон Файнер, щоб переконати уряд президента Теодоро Обіанг Нгема Мбасоого та його сина спадкоємця відхилити пропозицію Китаю.
За словами офіційного представника США, в Екваторіальній Гвінеї китайці, ймовірно, стежать за Батою — це найбільше місто і порт країни, побудований китайцями в Гвінейській затоці. Також місто має гарну інфраструктурну зв'язку з іншими містами.
"Під військовою корисністю (бази, — Фокус ) я маю на увазі щось більше, ніж місце, де вони можуть заходити в порт та отримувати бензин і продукти. Я говорю про порт, де вони зможуть переозброюватися боєприпасами і ремонтувати військові кораблі", — підкреслив генерал Стівен Таунсенд, командувач Африканського командування США.Важливо
У Штатах вирішили дипломатичним шляхом дати сигнал Екваторіальній Гвінеї, що було б недалекоглядно вставати на лінії фронту глобальної конкуренції США та Китаю. Вашингтон не просить Екваторіальну Гвінею відмовитися від своїх великих зв'язків із Китаєм, а закликає їх зберігати в межах, які США вважають безпечними.
МЗС Китаю відмовилося коментувати запит видання щодо планів будівництва військової бази в Екваторіальній Гвінеї або де-небудь на атлантичному узбережжі Африки. КНР активно інвестує в країну, будуючи інфраструктуру й оснащуючи місцеву поліцію.
Нагадаємо, Китай будує кілька великих вертолітних баз біля кордонів з Індією, між країнами є невирішений територіальний конфлікт.