Ключ Китаю до відкритого моря. Яким буде новий фрегат Піднебесної

Якщо Китай побудує новий фрегат-тримаран, він не відчуватиме недоліку в озброєнні. Поряд із 76-міліметровою головною зброєю, корабель, як стверджується, буде оснащений 32-елементною системою вертикального пуску (VLS), а також двома чотирипусковими установками для протикорабельних крилатих ракет (ASCM), двома системами зброї ближнього бою та двома установками для запуску зенітних ракет.

Хоча в невеликих маневрених військових кораблів є безліч переваг, серед яких низька вартість (і, отже, більша кількість), скритність і здатність діяти в прибережній зоні, Китай має намір кинути всі сили на вихід у відкрите море.

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Фокус переклав текст Лайл Дж. Голдштейна – професора стратегії в Інституті морських досліджень Китаю (CMSI) Військово-морського коледжу США в Ньюпорті, про те, що робить Китай, щоб завоювати панування у великому відкритому морі.

Фрегат, який потрібен китайському флоту

Можна зрозуміти оглядачів, увага яких зосереджена на великих суднах військово-морського флоту Китаю, включаючи програму зі створення авіаносців і нового "крейсера" Type 055. Останнім часом навіть висловлювалися припущення, що проєкт нового крейсера буде включати революційну рельсотронів. Це здається малоймовірним на такому пізньому етапі, але, безсумнівно, день виходу першої авіаносної ударної групи в Індійський океан увійде в історію. Перший похід цієї авіаносної групи в Атлантику теж не змусить себе чекати, враховуючи масштаби китайських військово-морських амбіцій, що зростають. Проте проєкт авіаносця має в основному символічне значення – зрозуміло, значне, але не надто тривожне.

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Зі стратегічної точки зору більше турбує вогнева міць Пекіна, що постійно зростає, яка в перспективі дозволить йому "стати головним" у західній частині Тихого океану. Для цієї мети величезна кількість невеликих кораблів стане набагато важливішим чинником, ніж дорогий гігант – бажана здобич для підводних човнів у будь-якому гіпотетичному конфлікті.

Китайці охоче перейняли військово-морську концепцію вуличного бійця. Вона виникла майже два десятиліття тому в колах ВМС США, але історія цієї ідеї сягає ще так званої "Jeune Ecole" (молодої школи). Дешеві та численні малі бойові кораблі повинні були дати країні альтернативу операціям з великими суднами, які можуть підштовхнути ескалацію або піддати ці судна на неприйнятний ризик. Військово-морські аналітики переважно згодні з тим, що Пекін перевершив Вашингтон принаймні в першому раунді цього конкретного стратегічного змагання. Корвет Type 056 і фрегат Type 054 ВМС Китаю були визнані дуже успішними класами кораблів, тоді як доля прибережного бойового корабля (LCS) ВМС США, м'яко кажучи, не така райдужна.

[ + – ] Фрегат Type 054 Фото: mclarenshen

Ми не повторюватимемо тут подробиці цього невдалого для США змагання. Досить згадати, що Китай розробляє новий проєкт фрегата, який, за іронією долі, ґрунтується на головній інновації в архітектурі американського LCS. Близько року тому на виставці озброєнь в Абу-Дабі Китай представив модель, яка викликала багато питань і ретельно проаналізована на різних оборонних форумах. У своїй колонці ми спробуємо доповнити ці звіти, подивившись на нову концепцію китайського фрегата очима самих китайських аналітиків: нещодавно в основних китайських військово-морських журналах вийшло кілька статей на цю тему.

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У статті з журналу Modern Ships (现代舰船) за 2017 рік пояснюється, що китайський тримаран мав попередника, завдяки якому китайські інженери отримали значний досвід роботи з цим типом суден. Цим попередником є маловідомий тип корабля під назвою тримаранне рятувальне судно Type 917 (三体救生船). З 2012 року побудовано три його прототипи, і по одному з них передали до кожного з трьох флотів ВМС НВАК, що свідчить про важливість проєкту. Зважаючи на все, проєкт рятувального судна виявився дуже успішним. Китайських військово-морських інженерів найбільше вразив той факт, що 550-тонний Type 917 міг мати приблизно ті ж розміри польотної палуби, що й 4000-тонний фрегат Type 054. Як зазначається у статті, китайці за межами конструкторського бюро були сильно розчаровані (人大跌眼镜) тим фактом, що Type 917 не став "китайським LCS" через недостатню кількість озброєння.

Якщо Китай побудує новий тримаранний фрегат, він не відчуватиме недоліку в озброєнні. Поряд із 76-міліметровою головною зброєю, корабель, як стверджується, буде оснащений 32-елементною системою вертикального пуску (VLS), а також двома чотирипусковими установками для протикорабельних крилатих ракет (ASCM), двома системами зброї ближнього бою та двома установками для запуску зенітних ракет. Передбачена і носова гідролокаційна система, але журнал Naval and Merchant Ships стверджує, що локаторної системи "не видно" в проєкті. Це ж китайське видання підсумовує, що американський LCS "поступається китайському тримарану в загальних, комплексних бойових можливостях [在整体的综合作战 能力上欠如中方的三体舰]".

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Згідно з відомостями, які повідомляють журналісти видання Naval and Merchant Ships, китайський тримаранний фрегат матиме водотоннажність 2 450 тонн, завдовжки 142 метри, максимальну ширину 32,6 метри і осадку 6,2 метрів. Планується, що чисельність екіпажу становитиме сто осіб. Завдяки "повністю електричному приводу [全电推进动力系统]" та насосно-реактивній силовій установці китайський тримаран зможе розвивати максимальну швидкість у тридцять п'ять вузлів. Видання Modern Ships підтверджує вищезгадані розміри і робить висновок, що швидкість судна "буде набагато перевищувати швидкість фрегатів типу 056 і 054А, що є в НВАК". Проте автори визнають, що ця швидкість набагато нижча, ніж в американського LCS, і що китайський тримаран може поступатися йому за кількістю датчиків, а також площею палуби та ангарів.

Модель китайського тримарану не поділяє підхід американського LCS у розробці диференційованих "модулів бойових завдань [换作战模块方式]". Швидше, його унікальна конструкція здатна протистояти всім типам загроз. Один із найцікавіших уривків з аналізу Modern Ships стверджує, що одним із пріоритетних завдань цього "вуличного бійця" є протичовнова війна. На відміну від більшості надводних бойових кораблів Китаю, новий тримаран матиме ангар, розрахований на два вертольоти. На судні можна розмістити "середній і навіть 13-тонний великогабаритний палубний вертоліт [中型甚至13吨级的大型舰载直升机]". Це майже точне відсилання до нового китайського протичовнового вертольота Z-18F. Враховуючи, що НВАК уже давно нарікає на неефективність свого флоту легких військово-морських гелікоптерів (в основному Z-9 і Ка-28 російського виробництва), можна припустити, що цей корабель був побудований для нових гелікоптерів НВАК, які надійдуть на озброєння флоту в найближчому десятилітті. В аналізі Naval and Merchant Ships також зазначається, що труби VLS на тримаранному фрегаті стрілятимуть новою китайською торпедою, здатною завдавати ударів великої дальності по підводних човнах за допомогою віддаленого вертольота.

[ + – ] Американський тримаранний фрегат Фото: U.S. Navy Photo

Проте залишається незрозумілим, чи буде китайський тримаран збудований саме для ВМС НВАК. Зрештою, модель була представлена на міжнародній виставці озброєнь, і обидві китайські аналітичні статті припускають, що корабель має відмінний експортний потенціал.

Так, у статті Naval and Merchant Ships робиться висновок: "Цей тип військового корабля задовольнить попит з боку країн, які не мають змоги будувати великі військові судна". Хоча в невеликих маневрених військових кораблів безліч переваг, серед яких низька вартість (і, отже, більша кількість), скритність та здатність діяти в прибережній зоні, Китай має намір кинути всі сили на вихід у відкрите море.

Про автора

Лайл Дж. Голдштейн – професор стратегії в Інституті морських досліджень Китаю (CMSI) Військово-морського коледжу США в Ньюпорті, штат Род-Айленд.