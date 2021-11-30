Ключ Китая к открытому морю. Каким будет новый фрегат Поднебесной

Если Китай построит новый тримаранный фрегат, он не будет испытывать недостатка в вооружении. Наряду с 76-миллиметровым главным орудием, корабль, как утверждается, будет оснащен 32-элементной системой вертикального пуска (VLS), а также двумя четырехпусковыми установками для противокорабельных крылатых ракет (ASCM), двумя системами оружия ближнего боя и двумя установками для запуска зенитных ракет.

Хотя у небольших маневренных военных кораблей множество преимуществ, среди которых низкая стоимость (и, следовательно, большее количество), скрытность и способность действовать в прибрежной зоне, Китай намерен бросить все силы на выход в открытое море.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фокус перевел текст Лайл Дж. Голдштейна – профессора стратегии в Институте морских исследований Китая (CMSI) Военно-морского колледжа США в Ньюпорте, о том, что именно делает Китай, что бы завоевать господство в большом открытом море.

Фрегат, который нужен китайскому флоту

Можно понять обозревателей, внимание которых сосредоточено на крупных судах военно-морского флота Китая, включая программу по созданию авианосцев и нового "крейсера" Type 055. В последнее время даже высказывались предположения, что проект нового крейсера будет включать в себя революционную рельсотронов. Это кажется маловероятным на столь позднем этапе, но, несомненно, день выхода первой авианосной ударной группы в Индийский океан войдет в историю. Первый поход этой авианосной группы в Атлантику тоже не заставит себя ждать, учитывая растущие масштабы китайских военно-морских амбиций. Тем не менее, проект авианосца имеет в основном символическое значение – разумеется, значительное, но не слишком тревожное.

Важно

Дальность имеет значение. Чем Китай собирается топить американский флот

Со стратегической точки зрения больше беспокоит постоянно растущая огневая мощь Пекина, которая в перспективе позволит ему "стать главным" в западной части Тихого океана. Для этой цели огромное количество небольших кораблей станет намного более важным фактором, чем дорогостоящая громадина – желанная добыча для подводных лодок в любом гипотетическом конфликте.

Китайцы охотно переняли военно-морскую концепцию "уличного бойца". Она возникла почти два десятилетия назад в кругах ВМС США, но история этой идеи восходит еще к так называемой "Jeune Ecole" (молодой школе). Дешевые и многочисленные малые боевые корабли должны были дать стране альтернативу операциям с крупными судами, которые могут подстегнуть эскалацию или подвергнуть эти суда неприемлемому риску. Военно-морские аналитики в основном согласны с тем, что Пекин превзошел Вашингтон, по крайней мере, в первом раунде этого конкретного стратегического соревнования. Корвет Type 056 и фрегат Type 054 ВМС Китая были признаны весьма успешными классами кораблей, в то время как судьба прибрежного боевого корабля (LCS) ВМС США, мягко говоря, не так радужна.

[ + – ] Фрегат Type 054 Фото: mclarenshen

Мы не будем здесь повторять подробности этого неудачного для США соревнования. Достаточно упомянуть, что Китай разрабатывает новый проект фрегата, который, по иронии судьбы, основывается на главной инновации в архитектуре американского LCS. Около года назад на выставке вооружений в Абу-Даби Китай представил модель, которая вызвала много вопросов и была тщательно проанализирована на различных оборонных форумах. В своей колонке мы попытаемся дополнить эти отчеты, посмотрев на новую концепцию китайского фрегата глазами самих китайских аналитиков: недавно в основных китайских военно-морских журналах вышло несколько статей на эту тему.

Важно

Ракеты, корабли и ударные беспилотники. Чем американцы вооружают Тайвань

В статье из журнала Modern Ships (现代舰船) за 2017 год объясняется, что у китайского тримарана был предшественник, благодаря которому китайские инженеры получили значительный опыт работы с этим типом судов. Этим предшественником является малоизвестный тип корабля под названием тримаранное спасательное судно Type 917 (三体救生船). С 2012 года построены три его прототипа, и по одному из них передали в каждый из трех флотов ВМС НОАК, что свидетельствует о важности проекта. Судя по всему, проект спасательного судна оказался весьма успешным. Китайских военно-морских инженеров больше всего впечатлил тот факт, что 550-тонный Type 917 мог иметь примерно те же размеры полетной палубы, что и 4000-тонный фрегат Type 054. Как отмечается в статье, китайцы за пределами конструкторского бюро были сильно разочарованы (让人大跌眼镜) тем фактом, что Type 917 не стал "китайским LCS" из-за недостаточного количества вооружения.

Если Китай построит новый тримаранный фрегат, он не будет испытывать недостатка в вооружении. Наряду с 76-миллиметровым главным орудием, корабль, как утверждается, будет оснащен 32-элементной системой вертикального пуска (VLS), а также двумя четырехпусковыми установками для противокорабельных крылатых ракет (ASCM), двумя системами оружия ближнего боя и двумя установками для запуска зенитных ракет. Предусмотрена и носовая гидролокационная система, но журнал Naval and Merchant Ships (舰船知识) утверждает, что локаторная система "не видна" в проекте. Это же китайское издание заключает, что американский LCS "уступает китайскому тримарану в общих, комплексных боевых возможностях [在整体的综合作战能力上不如中方的三体舰]".

Важно

Плавучие гробы. Топ-5 худших авианосцев в истории

Согласно сведениям, которые сообщают журналисты издания Naval and Merchant Ships, китайский тримаранный фрегат будет обладать водоизмещением 2 450 тонн, длиной 142 метра, максимальной шириной 32,6 метра и осадкой 6,2 метра. Планируется, что численность экипажа составит сто человек. Благодаря "полностью электрическому приводу [全电推进动力系统]" и насосно-реактивной силовой установке китайский тримаран сможет развивать максимальную скорость в тридцать пять узлов. Издание Modern Ships подтверждает вышеуказанные размеры и делает вывод, что скорость судна "будет намного превышать скорость фрегатов типа 056 и 054А, имеющихся у НОАК". Тем не менее, авторы признают, что эта скорость намного ниже, чем у американского LCS, и что китайский тримаран может уступать ему по количеству датчиков, а также по площади палубы и ангаров.

Модель китайского тримарана не разделяет подход американского LCS в разработке дифференцированных "модулей боевых задач [换作战模块方式]". Скорее, его уникальная конструкция способна противостоять всем типам угроз. Один из самых интригующих отрывков из анализа Modern Ships утверждает, что одной из приоритетных задач этого "уличного бойца" является противолодочная война. В отличие от большинства надводных боевых кораблей Китая, новый тримаран будет иметь ангар, рассчитанный на два вертолета. На судне можно разместить "средний и даже 13-тонный крупногабаритный палубный вертолет [中型甚至13吨级的大型舰载直升机]". Это почти наверняка отсылка к новому китайскому противолодочному вертолету Z-18F. Учитывая, что НОАК уже давно сетует на неэффективность своего флота легких военно-морских вертолетов (в основном Z-9 и Ка-28 российского производства), можно предположить, что этот корабль был построен для новых вертолетов НОАК, которые поступят на вооружение флота в ближайшее десятилетие. В анализе Naval and Merchant Ships также отмечается, что трубы VLS на тримаранном фрегате будут стрелять новой китайской торпедой, способной наносить удары большой дальности по подводным лодкам с помощью удаленного вертолета.

[ + – ] Американский тримаранный фрегат Фото: U.S. Navy Photo

Тем не менее, остается неясным, будет ли китайский тримаран построен именно для ВМС НОАК. В конце концов, модель была представлена на международной выставке вооружений, и обе китайские аналитические статьи предполагают, что корабль обладает отличным экспортным потенциалом.

Так, в статье Naval and Merchant Ships делается вывод: "Этот тип военного корабля удовлетворит спрос со стороны стран, которые не имеют возможности строить большие военные суда". хотя у небольших маневренных военных кораблей множество преимуществ, среди которых низкая стоимость (и, следовательно, большее количество), скрытность и способность действовать в прибрежной зоне, Китай намерен бросить все силы на выход в открытое море.

Об авторе

Лайл Дж. Голдштейн – профессор стратегии в Институте морских исследований Китая (CMSI) Военно-морского колледжа США в Ньюпорте, штат Род-Айленд.