Ключ Китая к открытому морю. Каким будет новый фрегат Поднебесной
Если Китай построит новый тримаранный фрегат, он не будет испытывать недостатка в вооружении. Наряду с 76-миллиметровым главным орудием, корабль, как утверждается, будет оснащен 32-элементной системой вертикального пуска (VLS), а также двумя четырехпусковыми установками для противокорабельных крылатых ракет (ASCM), двумя системами оружия ближнего боя и двумя установками для запуска зенитных ракет.
Хотя у небольших маневренных военных кораблей множество преимуществ, среди которых низкая стоимость (и, следовательно, большее количество), скрытность и способность действовать в прибрежной зоне, Китай намерен бросить все силы на выход в открытое море.
Фокус перевел текст Лайл Дж. Голдштейна – профессора стратегии в Институте морских исследований Китая (CMSI) Военно-морского колледжа США в Ньюпорте, о том, что именно делает Китай, что бы завоевать господство в большом открытом море.
Фрегат, который нужен китайскому флоту
Можно понять обозревателей, внимание которых сосредоточено на крупных судах военно-морского флота Китая, включая программу по созданию авианосцев и нового "крейсера" Type 055. В последнее время даже высказывались предположения, что проект нового крейсера будет включать в себя революционную рельсотронов. Это кажется маловероятным на столь позднем этапе, но, несомненно, день выхода первой авианосной ударной группы в Индийский океан войдет в историю. Первый поход этой авианосной группы в Атлантику тоже не заставит себя ждать, учитывая растущие масштабы китайских военно-морских амбиций. Тем не менее, проект авианосца имеет в основном символическое значение – разумеется, значительное, но не слишком тревожное.Важно
Со стратегической точки зрения больше беспокоит постоянно растущая огневая мощь Пекина, которая в перспективе позволит ему "стать главным" в западной части Тихого океана. Для этой цели огромное количество небольших кораблей станет намного более важным фактором, чем дорогостоящая громадина – желанная добыча для подводных лодок в любом гипотетическом конфликте.
Китайцы охотно переняли военно-морскую концепцию "уличного бойца". Она возникла почти два десятилетия назад в кругах ВМС США, но история этой идеи восходит еще к так называемой "Jeune Ecole" (молодой школе). Дешевые и многочисленные малые боевые корабли должны были дать стране альтернативу операциям с крупными судами, которые могут подстегнуть эскалацию или подвергнуть эти суда неприемлемому риску. Военно-морские аналитики в основном согласны с тем, что Пекин превзошел Вашингтон, по крайней мере, в первом раунде этого конкретного стратегического соревнования. Корвет Type 056 и фрегат Type 054 ВМС Китая были признаны весьма успешными классами кораблей, в то время как судьба прибрежного боевого корабля (LCS) ВМС США, мягко говоря, не так радужна.
Мы не будем здесь повторять подробности этого неудачного для США соревнования. Достаточно упомянуть, что Китай разрабатывает новый проект фрегата, который, по иронии судьбы, основывается на главной инновации в архитектуре американского LCS. Около года назад на выставке вооружений в Абу-Даби Китай представил модель, которая вызвала много вопросов и была тщательно проанализирована на различных оборонных форумах. В своей колонке мы попытаемся дополнить эти отчеты, посмотрев на новую концепцию китайского фрегата глазами самих китайских аналитиков: недавно в основных китайских военно-морских журналах вышло несколько статей на эту тему.Важно
В статье из журнала Modern Ships (现代舰船) за 2017 год объясняется, что у китайского тримарана был предшественник, благодаря которому китайские инженеры получили значительный опыт работы с этим типом судов. Этим предшественником является малоизвестный тип корабля под названием тримаранное спасательное судно Type 917 (三体救生船). С 2012 года построены три его прототипа, и по одному из них передали в каждый из трех флотов ВМС НОАК, что свидетельствует о важности проекта. Судя по всему, проект спасательного судна оказался весьма успешным. Китайских военно-морских инженеров больше всего впечатлил тот факт, что 550-тонный Type 917 мог иметь примерно те же размеры полетной палубы, что и 4000-тонный фрегат Type 054. Как отмечается в статье, китайцы за пределами конструкторского бюро были сильно разочарованы (让人大跌眼镜) тем фактом, что Type 917 не стал "китайским LCS" из-за недостаточного количества вооружения.
Если Китай построит новый тримаранный фрегат, он не будет испытывать недостатка в вооружении. Наряду с 76-миллиметровым главным орудием, корабль, как утверждается, будет оснащен 32-элементной системой вертикального пуска (VLS), а также двумя четырехпусковыми установками для противокорабельных крылатых ракет (ASCM), двумя системами оружия ближнего боя и двумя установками для запуска зенитных ракет. Предусмотрена и носовая гидролокационная система, но журнал Naval and Merchant Ships (舰船知识) утверждает, что локаторная система "не видна" в проекте. Это же китайское издание заключает, что американский LCS "уступает китайскому тримарану в общих, комплексных боевых возможностях [在整体的综合作战能力上不如中方的三体舰]".Важно
Согласно сведениям, которые сообщают журналисты издания Naval and Merchant Ships, китайский тримаранный фрегат будет обладать водоизмещением 2 450 тонн, длиной 142 метра, максимальной шириной 32,6 метра и осадкой 6,2 метра. Планируется, что численность экипажа составит сто человек. Благодаря "полностью электрическому приводу [全电推进动力系统]" и насосно-реактивной силовой установке китайский тримаран сможет развивать максимальную скорость в тридцать пять узлов. Издание Modern Ships подтверждает вышеуказанные размеры и делает вывод, что скорость судна "будет намного превышать скорость фрегатов типа 056 и 054А, имеющихся у НОАК". Тем не менее, авторы признают, что эта скорость намного ниже, чем у американского LCS, и что китайский тримаран может уступать ему по количеству датчиков, а также по площади палубы и ангаров.
Модель китайского тримарана не разделяет подход американского LCS в разработке дифференцированных "модулей боевых задач [换作战模块方式]". Скорее, его уникальная конструкция способна противостоять всем типам угроз. Один из самых интригующих отрывков из анализа Modern Ships утверждает, что одной из приоритетных задач этого "уличного бойца" является противолодочная война. В отличие от большинства надводных боевых кораблей Китая, новый тримаран будет иметь ангар, рассчитанный на два вертолета. На судне можно разместить "средний и даже 13-тонный крупногабаритный палубный вертолет [中型甚至13吨级的大型舰载直升机]". Это почти наверняка отсылка к новому китайскому противолодочному вертолету Z-18F. Учитывая, что НОАК уже давно сетует на неэффективность своего флота легких военно-морских вертолетов (в основном Z-9 и Ка-28 российского производства), можно предположить, что этот корабль был построен для новых вертолетов НОАК, которые поступят на вооружение флота в ближайшее десятилетие. В анализе Naval and Merchant Ships также отмечается, что трубы VLS на тримаранном фрегате будут стрелять новой китайской торпедой, способной наносить удары большой дальности по подводным лодкам с помощью удаленного вертолета.
Тем не менее, остается неясным, будет ли китайский тримаран построен именно для ВМС НОАК. В конце концов, модель была представлена на международной выставке вооружений, и обе китайские аналитические статьи предполагают, что корабль обладает отличным экспортным потенциалом.
Так, в статье Naval and Merchant Ships делается вывод: "Этот тип военного корабля удовлетворит спрос со стороны стран, которые не имеют возможности строить большие военные суда". хотя у небольших маневренных военных кораблей множество преимуществ, среди которых низкая стоимость (и, следовательно, большее количество), скрытность и способность действовать в прибрежной зоне, Китай намерен бросить все силы на выход в открытое море.
Об авторе
Лайл Дж. Голдштейн – профессор стратегии в Институте морских исследований Китая (CMSI) Военно-морского колледжа США в Ньюпорте, штат Род-Айленд.