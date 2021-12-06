Меньше чем за два часа. РФ может отрезать страны Балтии от Европы используя мигрантов — The Times

Кремль может создать кризис в Сувалкском коридоре, а затем ввести туда свои военные патрули, чтобы избежать гуманитарного кризиса. Отвлекая внимание от вторжения в Украину.

В НАТО и Украине опасаются, что Россия может использовать мигрантов для захвата Сувалкского коридора, чтобы отрезать Латвию, Литву и Эстонию от остальной части Европы. Об этом сообщает The Times.

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Согласно источникам издания в НАТО и Украине, Россия может отрезать страны Балтии от Европы за пару часов. Для этого Кремль может вытолкнуть мигрантов в коридор и разжечь там митинги. После этого российские военные могут вторгнуться в Сувалкский коридор, и развернуть там военные патрули под предлогом гуманитарного кризиса.

Подобный шаг может позволить сухопутно соединить Калининград с Беларусью, чтобы соединить свои силы. Все это, по оценкам источников в Украине, можно сделать меньше чем за два часа.

[ + – ] Сувалкский коридор, соединяющий страны Балтией с Польшей Фото: скриншот

"Беженцы — очень изощренное оружие, особенно если они используются в качестве оружия", — заявил собеседник издания.

В Украине считают, что миграционный кризис на границе с Беларусью — часть плана по выяснению того, готово ли НАТО выполнять 5 статью о коллективной защите. Это своеобразная "репетиция" захвата большей территории при помощи мигрантов. Они станут обманным маневром для НАТО, пока Кремль будет атаковать Украину.

Напомним, по информации Financial Times, США пришлось убеждать некоторые страны ЕС и НАТО в том, что вероятность нападения реальна.

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