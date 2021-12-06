Менше ніж за дві години. РФ може відрізати країни Балтії від Європи, використовуючи мігрантів, — The Times

Кремль може створити кризу в Сувальському коридорі, а потім ввести туди свої військові патрулі, щоб уникнути гуманітарної кризи. Відволікаючи увагу від вторгнення до України.

У НАТО й Україні побоюються, що Росія може використати мігрантів для захоплення Сувальського коридору, щоб відрізати Латвію, Литву й Естонію від решти Європи. Про це повідомляє The Times.

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Згідно з джерелами видання в НАТО й Україні, Росія може відрізати країни Балтії від Європи за кілька годин. Для цього Кремль може виштовхнути мігрантів в коридор і розпалити там мітинги. Після цього російські військові можуть вторгнутися в Сувальський коридор і розгорнути там військові патрулі під приводом гуманітарної кризи.

Подібний крок може дозволити сухопутно поєднати Калінінград із Білоруссю, щоб поєднати свої сили. Усе це, за оцінками джерел в Україні, можна зробити менше ніж за дві години.

[ + – ] Сувальський коридор, що сполучає країни Балтії з Польщею Фото: скриншот

"Біженці — дуже витончена зброя, особливо якщо вони використовуються як зброя", — заявив співрозмовник видання.

В Україні вважають, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю є частиною плану з'ясування того, чи готове НАТО виконувати 5 статтю про колективний захист. Це своєрідна "репетиція" захоплення більшої території за допомогою мігрантів. Вони стануть обманним маневром для НАТО, допоки Кремль атакуватиме Україну.

Нагадаємо, за інформацією Financial Times, США довелося переконувати деякі країни ЄС і НАТО в тому, що ймовірність нападу є реальною.

Міністр оборони Резніков закликав США, Британію та Канаду перекинути війська до кордону з РФ. До чого це потрібно робити вже зараз, інакше буде пізно.