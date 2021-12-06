Мировой объем торговли оружием достиг рекордных 531 млрд долларов: кто в лидерах (фото)

Первые 5 мест в рейтинге занимают американские компании. Следом идут китайцы и британцы. Место в списке нашлось и для "Укроборонпрома".

Несмотря на пандемию коронавируса, продажи оружия и военных услуг в мире выросли и достигли рекордных 531 млрд долларов в 2020 году. Об этом сообщается в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIRPI).

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Аналитический центр заявляет, что 2020 год не стал исключением и продолжил тенденцию последних пяти лет — мировая торговля оружием растет. По сравнению с 2015 годом, объемы продаж выросли на 17%. На рынок не повлияла ни пандемия коронавируса, ни общее снижение экономики в мире.

"Промышленные гиганты были в значительной степени защищены устойчивым государственным спросом на товары и услуги военного назначения", — указывают в отчете.

Исследователи отмечают, что китайские производители стали одними из самых передовых производителей военной техники в мире, сосредоточившись на военно-гражданских заказах.

ТОП-5 мировых продавцов оружия:

Locheed Martin — 65,3 млрд долларов Raytheon Technologies — 56,5 млрд долларов Boeing — 58,1 млрд долларов Northrop Grumman Corp — 36,79 млрд долларов General Dynamics — 37,9 млрд долларов

[ + – ] ТОП-10 мировых компаний Фото: SIRPI

Все компании в первой пятерке базируются в США. Украинский "Укроборонпром" занимает 77 место с показателем 1,3 млрд долларов. Он соседствует с японским Fujitsu и немецким Hensold.

ТОП-3 страны по объему продаж оружия:

США — 285 млрд долларов

Китай — 66,8 млрд

Великобритания — 37,5 млрд долларов

В SIRPI также отмечают, что экспорт российского оружия снижается уже четвертый год подряд. В 2020 году было продано объемов и товаров на 26,4 млрд долларов, что почти на 2 млрд долларов меньше, чем в 2019 — 28,2 млрд долларов. Российские компании занимают 5% в общемировых показателях.

Напомним, согласно отчету SIRPI, военные расходы в мире выросли до 1,981 миллиардов в 2020 году. Это наибольший показатель за последние 10 лет. В 2019 году объем мировых расходов также устанавливал новый рекорд. Было потрачено 1,9 трлн долларов.