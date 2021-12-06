Світовий обсяг торгівлі зброєю досяг рекордних 531 млрд доларів: хто в лідерах (фото)

Перші 5 місць у рейтингу посідають американські компанії. Слідом ідуть китайці та британці. Місце в списку знайшлося й для "Укроборонпрому".

Незважаючи на пандемію коронавірусу, продаж зброї та військових послуг у світі зріс і досяг рекордних 531 млрд доларів у 2020 році. Про це повідомляється у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIRPI).

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Аналітичний центр заявляє, що 2020 не став винятком і продовжив тенденцію останніх п'яти років — світова торгівля зброєю зростає. Порівняно з 2015 роком обсяги продажів зросли на 17%. На ринок не вплинула ні пандемія коронавірусу, ні загальне зниження економіки у світі.

"Промислові гіганти були значною мірою захищені стійким державним попитом на товари та послуги військового призначення", — зазначають у звіті.

Дослідники відзначають, що китайські виробники стали одними з найпередовіших виробників військової техніки у світі, зосередившись на військово-цивільних замовленнях.

ТОП-5 світових продавців зброї:

Locheed Martin — 65,3 млрд доларів Raytheon Technologies — 56,5 млрд доларів Boeing — 58,1 млрд доларів Northrop Grumman Corp — 36,79 млрд доларів General Dynamics — 37,9 млрд доларів

[ + – ] ТОП-10 світових компаній Фото: SIRPI

Усі компанії в першій п'ятірці базуються в США. Український "Укроборонпром" посідає 77 місце з показником 1,3 млрд доларів. Він сусідить із японським Fujitsu та німецьким Hensold.

ТОП-3 країни за обсягом продажів зброї:

США — 285 млрд доларів

Китай — 66,8 млрд

Великобританія — 37,5 млрд доларів

У SIRPI також зазначають, що експорт зброї знижується вже четвертий рік поспіль. 2020 року було продано обсягів і товарів на 26,4 млрд доларів, що майже на 2 млрд доларів менше, ніж у 2019 — 28,2 млрд доларів. Російські компанії займають 5% у загальносвітових показниках.

Нагадаємо, згідно зі звітом SIRPI, військові витрати у світі зросли до 1,981 мільярда у 2020 році. Це найбільший показник протягом останніх 10 років. У 2019 році обсяг світових видатків також встановлював новий рекорд. Було витрачено 1,9 трлн доларів.