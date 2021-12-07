Прямо в сухом доке. В Иране перевернулся новейший военный корвет Talayieh (фото)

Военно-морские силы планировали получить в свой строй корабль уже в следующем году, но если повреждения в результате аварии окажутся большими, то об этом можно забыть.

Иранское военное судно Talayieh перевернулось находясь прямо в сухом доке в порту Бендер-Аббас в Персидском заливе. Об этом сообщает The Drive.

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В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что корабль лежит на левом борту в частично затопленном сухом доке. Судно, как пишут в издании, находится либо на заключительной стадии строительства, либо оно готовилось к вступлению в строй в 2022 году.

По имеющимся снимкам сложно оценить, какой ущерб получило судно в результате переворота. Если судно будет долгое время находится в таком положении, то оно рискует получить серьезный ущерб, а про планы ввести в строй в следующем году придется забыть.

Характеристики корабля и его конструкция практически неизвестны. Форма корпуса похожа на корвет Moudge. В местных СМИ сообщалось, что Talayieh мог получить расширенные возможности в разведке и средствах электронной войны по сравнению с Moudge.

[ + – ] Спутниковый снимок перевернутого корвета

Однако нет никаких указаний на то, что именно случилось с Talayieh. Реакции иранских властей также еще не было.

Для иранских ВМС это уже не первая авария. За последние 3 года они потеряли три корабля:

в 2018 корвет Damavand затонул в результате шторма в Каспийском море в мае 2020 корабль поддержки Konarak был уничтожен дружеским огнем во время учений в 2021 году один из важнейших кораблей для ВМС Kharg затонул в Оманском заливе после пожара.

Напомним, в начале декабря на границе Ирана с Афганистаном вспыхнули бои из-за "нарушения границ" иранскими фермерами.

Ранее в Иране проходили масштабные учения, которые охватили 1 млн квадратных километров.