Прямо в сухому доку. В Ірані перекинувся новий військовий корвет Talayieh (фото)

Військово-морські сили планували отримати у свій стрій корабель уже наступного року, але якщо пошкодження внаслідок аварії виявляться більшими, то про це можна забути.

Іранське військове судно Talayieh перекинулося, перебуваючи прямо в сухому доці в порту Бендер-Аббас у Перській затоці. Про це повідомляє The Drive.

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У соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, що корабель лежить на лівому борту в частково затопленому сухому доку. Судно, як пишуть у виданні, перебувають або на заключній стадії будівництва, або його готували до вступу в дію у 2022 році.

За наявними знімками складно оцінити, яких збитків зазнало судно внаслідок перевороту. Якщо судно довгий час перебуватиме в такому положенні, то воно ризикує отримати серйозних збитків, а про плани ввести його в дію наступного року доведеться забути.

Характеристики корабля та його конструкція практично невідомі. Форма корпусу подібна до корвету Moudge. У місцевих ЗМІ повідомлялося, що Talayieh міг отримати розширені можливості в розвідці та засобах електронної війни порівняно з Moudge.

[ + – ] Супутниковий знімок перевернутого корвета

Однак немає жодних вказівок на те, що саме сталося з Talayieh. Реакції іранської влади також не було.

Для іранських ВМС це не перша аварія. За останні 3 роки вони втратили три кораблі:

у 2018 корвет Damavand затонув у результаті шторму в Каспійському морі у травні 2020 року корабель підтримки Konarak був знищений дружнім вогнем під час навчань 2021 року один із найважливіших кораблів для ВМС Kharg затонув в Оманській затоці після пожежі.

Нагадаємо, на початку грудня на кордоні Ірану з Афганістаном спалахнули бої через "порушення кордонів" іранськими фермерами.

Раніше в Ірані проходили масштабні навчання, які охопили 1 млн квадратних кілометрів.