Прямо в сухому доку. В Ірані перекинувся новий військовий корвет Talayieh (фото)
Військово-морські сили планували отримати у свій стрій корабель уже наступного року, але якщо пошкодження внаслідок аварії виявляться більшими, то про це можна забути.
Іранське військове судно Talayieh перекинулося, перебуваючи прямо в сухому доці в порту Бендер-Аббас у Перській затоці. Про це повідомляє The Drive.
У соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, що корабель лежить на лівому борту в частково затопленому сухому доку. Судно, як пишуть у виданні, перебувають або на заключній стадії будівництва, або його готували до вступу в дію у 2022 році.
За наявними знімками складно оцінити, яких збитків зазнало судно внаслідок перевороту. Якщо судно довгий час перебуватиме в такому положенні, то воно ризикує отримати серйозних збитків, а про плани ввести його в дію наступного року доведеться забути.
Характеристики корабля та його конструкція практично невідомі. Форма корпусу подібна до корвету Moudge. У місцевих ЗМІ повідомлялося, що Talayieh міг отримати розширені можливості в розвідці та засобах електронної війни порівняно з Moudge.
Однак немає жодних вказівок на те, що саме сталося з Talayieh. Реакції іранської влади також не було.
Для іранських ВМС це не перша аварія. За останні 3 роки вони втратили три кораблі:
- у 2018 корвет Damavand затонув у результаті шторму в Каспійському морі
- у травні 2020 року корабель підтримки Konarak був знищений дружнім вогнем під час навчань
- 2021 року один із найважливіших кораблів для ВМС Kharg затонув в Оманській затоці після пожежі.
Нагадаємо, на початку грудня на кордоні Ірану з Афганістаном спалахнули бої через "порушення кордонів" іранськими фермерами.
Раніше в Ірані проходили масштабні навчання, які охопили 1 млн квадратних кілометрів.