Россия занимает место Франции. Вагнеровцы в Мали тренируют правительственных солдат?

Министр обороны Франции Флоранс Парли обозначила присутствие российских наемников в Мали как "недопустимое".

С того момента, как Франция начала вывод войск из Мали, в соцсетях начала появляться информация о российском присутствии в африканской стране, отмечает France 24. Так, в соцсети Facebook 10 ноября были опубликованы фото инструктора ЧВК "Вагнера", который тренирует малийских солдат. На другой фотографии от 20 ноября присутствует российская военная техника, прибывшая в страну.

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Глава министерства обороны Франции Флоранс Парли назвала российское присутствие в Мали недопустимым и отметила, что власти Мали предварительно намеревались обратиться к российским наемникам.

Напомним, что французская чиновница уже предостерегала власти Мали не обращаться к услугам вагнеровцев.

Ранее в Мали произошел государственный переворот, в результате которого французское правительство приняло решение вывести свои войска из страны.