Росія займає місце Франції. Вагнерівці в Малі тренують урядових солдатів?

Міністриня оборони Франції Флоранс Парлі окреслила присутність російських найманців у Малі як "неприпустиму".

З того моменту, як Франція розпочала виведення військ із Малі, у соцмережах почала з'являтися інформація про російську присутність в африканській країні, зазначає France 24. Так, у соцмережі Facebook 10 листопада були опубліковані фото інструктора ПВК "Вагнера", котрий тренує малійських солдатів. На іншій світлині від 20 листопада присутня російська військова техніка, що прибула до країни.

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Очільниця міністерства оборони Франції Флоранс Парлі назвала російську присутність у Малі неприпустимою і зазначила, що влада Малі попередньо мала намір звернутися до російських найманців.

Нагадаємо, що французька чиновниця вже застерігала владу Малі не звертатися до послуг вагнерівців.

Раніше в Малі стався державний переворот, внаслідок якого французький уряд вирішив вивести свої війська з країни.