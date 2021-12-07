Росія займає місце Франції. Вагнерівці в Малі тренують урядових солдатів?
Міністриня оборони Франції Флоранс Парлі окреслила присутність російських найманців у Малі як "неприпустиму".
З того моменту, як Франція розпочала виведення військ із Малі, у соцмережах почала з'являтися інформація про російську присутність в африканській країні, зазначає France 24. Так, у соцмережі Facebook 10 листопада були опубліковані фото інструктора ПВК "Вагнера", котрий тренує малійських солдатів. На іншій світлині від 20 листопада присутня російська військова техніка, що прибула до країни.
Очільниця міністерства оборони Франції Флоранс Парлі назвала російську присутність у Малі неприпустимою і зазначила, що влада Малі попередньо мала намір звернутися до російських найманців.
Нагадаємо, що французька чиновниця вже застерігала владу Малі не звертатися до послуг вагнерівців.
Раніше в Малі стався державний переворот, внаслідок якого французький уряд вирішив вивести свої війська з країни.