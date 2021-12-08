Непревзойденная точность: во Франции разработали революционный прицел XTRAIM (видео)

Прицел заменяет собой несколько других за счет того, что он может работать днем, ночью и в условиях задымленности. Он демаскирует и подсвечивает цель.

Французская компания Thales разработала новый прицел XTRAIM, работающий как днем, так и ночью для винтовок и ручных пулеметов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Сообщается, что благодаря разработке, военным достаточно одного прицела для любого времени суток. На данный момент прицел совместим с автоматом HK-416 и ручным пулеметом Minimi. Заявляется, что он обеспечивает непревзойденную точность стрельбы.

Вес прицела вместе с батареей составляет всего 530 грамм, а его длина короче на 70 мм по сравнению с аналогичными решениями.

XTRAIM — это интегрированный прицел для работы в дневное и ночное время суток. Он сочетает в себе рефлекторный прицел с красной точкой и технологию отделения целей от заднего фона. Заявляется, что через прицел можно идентифицировать цель даже при ярком солнечном свете или в условиях задымленности.

[ + – ] Так выглядит цель через прицел в условиях задымленности Фото: скриншот

Для работы в ночное время прицел сделали совместимым со всеми типами очков ночного видения. В этой конфигурации инфракрасные изображения из оружейного прицела накладываются на изображения из усилительных трубок в очках, чтобы обеспечить беспрецедентную способность к демаскировке цели в условиях низкой освещенности.

[ + – ] Демонстрация возможностей прицела

Напомним, бельгийская компания FN Herstal представила сверхлегкий пулемет FN Evolys. Ранее израильская компания представила систему, расширяющую возможности солдата в бою на базе искусственного интеллекта.