Неперевершена точність: у Франції розробили революційний приціл XTRAIM (відео)

Приціл заміняє кілька інших за рахунок того, що він може працювати вдень, вночі і в умовах задимленості. Він демаскує і підсвічує ціль.

Французька компанія Thales розробила новий приціл XTRAIM, що працює як удень, так і вночі для гвинтівок і ручних кулеметів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Повідомляється, що завдяки розробці військовим достатньо одного прицілу для будь-якого часу доби. Наразі приціл сумісний із автоматом HK-416 і ручним кулеметом Minimi. Заявляється, що він забезпечує неперевершену точність стрільби.

Вага прицілу разом із батареєю становить лише 530 грамів, його довжина коротша на 70 мм за аналогічні рішення.

XTRAIM — це інтегрований приціл для роботи в денний і нічний час доби. Він поєднує в собі рефлекторний приціл із червоною точкою та технологію відокремлення цілей від заднього фону. Заявляється, що через приціл можна ідентифікувати ціль навіть за яскравого сонячного світла або в умовах задимленості.

[ + – ] Такий вигляд має ціль через приціл в умовах задимленості. Фото: скриншот

Для роботи в нічний час приціл зробили сумісним із усіма видами окулярів нічного бачення. У цій конфігурації інфрачервоні зображення з прицілу зброї накладаються на зображення з підсилювальних трубок в окулярах, щоб забезпечити безпрецедентну здатність до демаскування мети в умовах низької освітленості.

[ + – ] Демонстрація можливостей прицілу

Нагадаємо, бельгійська компанія FN Herstal представила надлегкий кулемет FN Evolys. Раніше ізраїльська компанія представила систему, яка розширює можливості солдата в бою на базі штучного інтелекту.