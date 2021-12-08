Неперевершена точність: у Франції розробили революційний приціл XTRAIM (відео)
Приціл заміняє кілька інших за рахунок того, що він може працювати вдень, вночі і в умовах задимленості. Він демаскує і підсвічує ціль.
Французька компанія Thales розробила новий приціл XTRAIM, що працює як удень, так і вночі для гвинтівок і ручних кулеметів. Про це повідомляє пресслужба компанії.
Повідомляється, що завдяки розробці військовим достатньо одного прицілу для будь-якого часу доби. Наразі приціл сумісний із автоматом HK-416 і ручним кулеметом Minimi. Заявляється, що він забезпечує неперевершену точність стрільби.
Вага прицілу разом із батареєю становить лише 530 грамів, його довжина коротша на 70 мм за аналогічні рішення.
XTRAIM — це інтегрований приціл для роботи в денний і нічний час доби. Він поєднує в собі рефлекторний приціл із червоною точкою та технологію відокремлення цілей від заднього фону. Заявляється, що через приціл можна ідентифікувати ціль навіть за яскравого сонячного світла або в умовах задимленості.
Для роботи в нічний час приціл зробили сумісним із усіма видами окулярів нічного бачення. У цій конфігурації інфрачервоні зображення з прицілу зброї накладаються на зображення з підсилювальних трубок в окулярах, щоб забезпечити безпрецедентну здатність до демаскування мети в умовах низької освітленості.
Нагадаємо, бельгійська компанія FN Herstal представила надлегкий кулемет FN Evolys. Раніше ізраїльська компанія представила систему, яка розширює можливості солдата в бою на базі штучного інтелекту.