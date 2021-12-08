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Военный Фокус Российско-украинская война

Появились фото последствия обстрелов оккупантами жилого дома в Майорске

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обстрелы оккупантов
Фото: Евгений Каплин

В доме, в который попали осколки, находился маломобильный пенсионер. Он не мог самостоятельно спрятаться во время обстрела.

В селе Майорск (Донецкая область) из-за обстрела оккупантов пострадал дом, в котором живет две семьи. Об этом информагенству Вчасно сообщил глава гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

По словам Каплина, в населенном пункте было разбиты три окна осколками. В них живут две семьи. Часть осколков задержали ставни на оконных рамах, которые установило Агентство ООН по делам беженцев в Украине.

Во время обстрела один из жителей находился в доме. Он маломобильный и не мог спрятаться от обстрела. Все обошлось и пожилой мужчина не пострадал, но на стенах видны отверстия от осколков.

последствия обстрелов

По информации штаба ООС, обстрел Майорска происходил из автоматических станковых гранатометов. Кроме Майорска под обстрел попала также Новоалександровка и Южное. Потерь среди военнослужащих не было.

Напомним, оккупанты на Донбассе получили российские комплексы разведки "Стрелец", способные работать в связке с БПЛА и другими устройствами.

29 ноября под обстрел попали Станица Луганская и Старый Айдар. Оккупанты вели огонь из артиллерии и "Градов".