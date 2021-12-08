Появились фото последствия обстрелов оккупантами жилого дома в Майорске

В доме, в который попали осколки, находился маломобильный пенсионер. Он не мог самостоятельно спрятаться во время обстрела.

В селе Майорск (Донецкая область) из-за обстрела оккупантов пострадал дом, в котором живет две семьи. Об этом информагенству Вчасно сообщил глава гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По словам Каплина, в населенном пункте было разбиты три окна осколками. В них живут две семьи. Часть осколков задержали ставни на оконных рамах, которые установило Агентство ООН по делам беженцев в Украине.

Во время обстрела один из жителей находился в доме. Он маломобильный и не мог спрятаться от обстрела. Все обошлось и пожилой мужчина не пострадал, но на стенах видны отверстия от осколков.

По информации штаба ООС, обстрел Майорска происходил из автоматических станковых гранатометов. Кроме Майорска под обстрел попала также Новоалександровка и Южное. Потерь среди военнослужащих не было.

Напомним, оккупанты на Донбассе получили российские комплексы разведки "Стрелец", способные работать в связке с БПЛА и другими устройствами.

29 ноября под обстрел попали Станица Луганская и Старый Айдар. Оккупанты вели огонь из артиллерии и "Градов".