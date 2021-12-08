Появились фото последствия обстрелов оккупантами жилого дома в Майорске
В доме, в который попали осколки, находился маломобильный пенсионер. Он не мог самостоятельно спрятаться во время обстрела.
В селе Майорск (Донецкая область) из-за обстрела оккупантов пострадал дом, в котором живет две семьи. Об этом информагенству Вчасно сообщил глава гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин.
По словам Каплина, в населенном пункте было разбиты три окна осколками. В них живут две семьи. Часть осколков задержали ставни на оконных рамах, которые установило Агентство ООН по делам беженцев в Украине.
Во время обстрела один из жителей находился в доме. Он маломобильный и не мог спрятаться от обстрела. Все обошлось и пожилой мужчина не пострадал, но на стенах видны отверстия от осколков.
По информации штаба ООС, обстрел Майорска происходил из автоматических станковых гранатометов. Кроме Майорска под обстрел попала также Новоалександровка и Южное. Потерь среди военнослужащих не было.
Напомним, оккупанты на Донбассе получили российские комплексы разведки "Стрелец", способные работать в связке с БПЛА и другими устройствами.
29 ноября под обстрел попали Станица Луганская и Старый Айдар. Оккупанты вели огонь из артиллерии и "Градов".