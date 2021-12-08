З'явилися фото наслідків обстрілів окупантами житлового будинку в Майорську

У будинку, в який потрапили уламки, був маломобільний пенсіонер. Він не міг самостійно сховатись під час обстрілу.

У селі Майорськ (Донецька область) через обстріл окупантів постраждав будинок, у якому мешкають дві родини. Про це інформагенству "Вчасно" повідомив голова гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

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За словами Капліна, у населеному пункті було розбито три вікна уламками. Там живуть дві сім'ї. Частину уламків затримали віконниці на віконних рамах, які встановило Агентство ООН у справах біженців в Україні.

Під час обстрілу один із мешканців перебував у будинку. Він маломобільний і не міг сховатись від обстрілу. Все обійшлося, і літній чоловік не постраждав, але на стінах видно отвори від уламків.

За інформацією штабу ООС, обстріл Майорська відбувався з автоматичних верстатних гранатометів. Окрім Майорська, під обстріл потрапила також Новоолександрівка та Південне. Втрат серед військовослужбовців не було.

Нагадаємо, окупанти на Донбасі отримали російські комплекси розвідки "Стрілець", здатні працювати у зв'язці з БПЛА й іншими пристроями.

29 листопада під обстріл потрапили Станиця Луганська та Старий Айдар. Окупанти вели вогонь з артилерії та "Градів".