В Индии потерпел крушение вертолет с главой Штаба обороны на борту (видео)

Ми-17V5 разбился в южной части страны. На место крушения первыми прибыли местные жители, которые своими силами пытались потушить остатки борта.

Вертолет с главой Штаба обороны Индии генералом Бипином Раватом потерпел крушение на юге Индии. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Сообщается, что крушение вертолета Ми-17V5 произошло в штате Тамил Наду. В результате аварии погибло по меньшей мере четыре человека, еще трое получили ранения и доставлены в больницу. О состоянии Равата на данный момент ничего неизвестно. Всего на борту было 9 человек.

[ + – ] Местные жители пытались потушить вертолет своими силами

Ожидается, что министр обороны Индии Раджанат Сингх выступит с заявлением об аварии. Проводится расследование, которое покажет и причину крушения Ми-17V5.

Информационное агентство Press Trust of India сообщило, что вертолет направлялся с базы ВВС в штаб-квартиру Службы обороны, когда он разбился возле Кунура в Тамил Наду.

[ + – ] Видео с места крушения

Бипин Рават — первый начальник штаба обороны Индии. Должность учредили в 2019 году, ее он занял в прошлом году после ухода в отставку с поста главнокомандующего. Рават родился в семье потомственных военных, которые служили в индийских вооруженных силах. Ему приписывают сокращение вооруженных конфликтов на северо-восточной границе Индии и руководство трансграничной противоповстанческой операцией в соседней Мьянме.

Напомним, со дна Средиземного моря были подняты обломки истребителя F-35, который выкатился с борта авианосца HMS Queen Elizabeth. 30 ноября в сеть попало видео падения истребителя F-35 за 100 млн фунтов.