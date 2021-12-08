В Індії зазнав аварії вертоліт із головою Штабу оборони на борту (відео)

Мі-17V5 розбився в південній частині країни. На місце аварії першими прибули місцеві жителі, які самотужки намагалися загасити залишки борту.

Вертоліт із головою Штабу оборони Індії генералом Біпіном Раватом зазнав аварії на півдні Індії. Про це повідомляє Al Jazeera.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Повідомляється, що аварія вертольота Мі-17V5 сталася в штаті Таміл Наду. Внаслідок аварії загинуло щонайменше чотири особи, ще троє отримали поранення та доставлені до лікарні. Про стан Равата наразі нічого невідомо. Всього на борту було 9 людей.

[ + – ] Місцеві жителі намагалися загасити гелікоптер самотужки

Очікується, що міністр оборони Індії Раджанат Сінгх виступить із заявою про аварію. Проводиться розслідування, яке покаже і причину катастрофи Мі-17V5.

Інформаційне агентство Press Trust of India повідомило, що гелікоптер прямував із бази ВПС до штаб-квартири Служби оборони, коли він розбився біля Кунура в Таміл Наду.

[ + – ] Відео з місця аварії

Біпін Рават – перший начальник штабу оборони Індії. Посаду заснували у 2019 році, її він обійняв минулого року після відставки з посади головнокомандувача. Рават народився в сім'ї потомствених військових, які служили в індійських збройних силах. Йому приписують скорочення збройних конфліктів на північно-східному кордоні Індії та керівництво транскордонною протиповстанською операцією в сусідній М'янмі.

Нагадаємо, з дна Середземного моря було піднято уламки винищувача F-35, який викотився з борту авіаносця HMS Queen Elizabeth. 30 листопада до мережі потрапило відео падіння винищувача F-35 за 100 млн фунтів.