Максимальное импортозамещение. В Беларуси модернизировали РСЗО "Ураган-М" (видео)
Ныне реактивная система проходит государственные испытания, в ходе которых установка уже подтвердила свою устойчивость при залповом огне.
В Беларуси испытывают модернизированную реактивную систему залпового огня "Ураган-М" для белорусских военных. Об этом сообщается на сайте Государственного военно-промышленного комитете республики Беларусь.
Вчера, 8 декабря, на полигоне "Осиповичский" успешно завершили один из этапов госиспытаний опытного образца "Ураган-М". Утверждается, что изделие было устойчивым во время залповой стрельбы. Подтвердилась также и прочность всех конструкций направляющих ракет. РСЗО также получило защиту от газовой струи.
В следующих испытаниях планируют провести стрельбу при подъеме направляющих машины на минимальный угол над кабиной. Модернизация "Урагана" проведена с "максимально возможным применением современной комплектации белорусского производства":
- шасси от МАЗ
- средства связи УВК диапазона
- средства навигации
- автоматизация процесса наведения
Систему автоматизации боевого применения также планируют модернизировать в ходе последующих работ.
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