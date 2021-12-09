Максимальное импортозамещение. В Беларуси модернизировали РСЗО "Ураган-М" (видео)

Ныне реактивная система проходит государственные испытания, в ходе которых установка уже подтвердила свою устойчивость при залповом огне.

В Беларуси испытывают модернизированную реактивную систему залпового огня "Ураган-М" для белорусских военных. Об этом сообщается на сайте Государственного военно-промышленного комитете республики Беларусь.

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Вчера, 8 декабря, на полигоне "Осиповичский" успешно завершили один из этапов госиспытаний опытного образца "Ураган-М". Утверждается, что изделие было устойчивым во время залповой стрельбы. Подтвердилась также и прочность всех конструкций направляющих ракет. РСЗО также получило защиту от газовой струи.

В следующих испытаниях планируют провести стрельбу при подъеме направляющих машины на минимальный угол над кабиной. Модернизация "Урагана" проведена с "максимально возможным применением современной комплектации белорусского производства":

шасси от МАЗ

средства связи УВК диапазона

средства навигации

автоматизация процесса наведения

Систему автоматизации боевого применения также планируют модернизировать в ходе последующих работ.

Напомним, Фокус разбирался, сколько солдат и техники у Лукашенко в армии. Ранее в Беларуси разработали замену советскому "Град" — РСЗО "Шквал".