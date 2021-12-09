Максимальне імпортозаміщення. У Білорусі модернізували РСЗВ "Ураган-М" (відео)
Нині реактивна система проходить державні випробування, під час яких установка вже підтвердила свою стійкість під час залпового вогню.
У Білорусі зазнають модернізованої реактивної системи залпового вогню "Ураган-М" для білоруських військових. Про це повідомляється на сайті Державного військово-промислового комітету республіки Білорусь.
Вчора, 8 грудня, на полігоні "Осиповицький" успішно завершили один з етапів держвипробувань дослідного зразка "Ураган-М". Стверджується, що виріб був стійким під час стрільби. Підтвердилася також міцність всіх конструкцій спрямувальних ракет. РСЗВ також отримало захист від газового струменя.
У наступних випробуваннях планують провести стрільбу під час підйому напрямних машини на мінімальний кут над кабіною. Модернізація "Урагану" проведена з "максимально можливим застосуванням сучасної комплектації білоруського виробництва":
- шасі від МАЗ;
- засоби зв'язку УВХ діапазону;
- засоби навігації;
- автоматизація процесу наведення.
Систему автоматизації бойового застосування планують модернізувати в процесі наступних робіт.
Нагадаємо, Фокус розбирався, скільки солдатів і техніки в Лукашенка в армії. Раніше в Білорусі розробили заміну радянському "Град" — РСЗВ "Шквал".