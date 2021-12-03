"Без бойового досвіду, але боєздатна". Скільки солдатів і техніки в Лукашенка

Білорусь на озброєнні має сучасну техніку, російські винищувачі Су-30 і 300-тисячний резерв.

Збройні сили Білорусі складаються з 65 тисяч людей, із яких 45 тисяч – військові. Фокус у статті "Білорусь осторонь не залишиться". Що мав на увазі Лукашенко і чи Україна готова до відкриття другого фронту" розбирався, з чого складається армія.

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Як заявив Фокусу директор фонду "Повернись живим" і співзасновник "Мілітарного" Тарас Чмут, Білорусь має боєздатну армію з сучасним озброєнням.

"Я нагадаю, що армія Білорусі — це армія боєздатна. Так, вона без бойового досвіду, але боєздатна. І вона має на озброєнні, зокрема, і сучасну техніку", — розповів Чмут.

За даними порталу Tut.by, чисельність ЗС Білорусі станом на 2020 рік становить приблизно 64 тисячі осіб, із яких 45 тисяч військових і 6 тисяч Сили спецоперацій.

Військова техніка Білорусі:

500 танків Т-72Б

більше 30 винищувачів МіГ-29

4 російські винищувачі Су-30СМ

20 штурмовиків Су-25

Крім цього, у Білорусі є територіальна оборона чисельністю 120 тисяч і 180 тисяч резерву.

Нагадаємо, 29 листопада президент Лукашенко заявив, що в разі ескалації на Донбасі Білорусь осторонь не залишиться і "ясно, на чиєму боці вона буде". Також білоруський президент анонсував навчання з РФ поблизу кордону з Україною.