"Без бойового досвіду, але боєздатна". Скільки солдатів і техніки в Лукашенка
Білорусь на озброєнні має сучасну техніку, російські винищувачі Су-30 і 300-тисячний резерв.
Збройні сили Білорусі складаються з 65 тисяч людей, із яких 45 тисяч – військові. Фокус у статті "Білорусь осторонь не залишиться". Що мав на увазі Лукашенко і чи Україна готова до відкриття другого фронту" розбирався, з чого складається армія.
Як заявив Фокусу директор фонду "Повернись живим" і співзасновник "Мілітарного" Тарас Чмут, Білорусь має боєздатну армію з сучасним озброєнням.
"Я нагадаю, що армія Білорусі — це армія боєздатна. Так, вона без бойового досвіду, але боєздатна. І вона має на озброєнні, зокрема, і сучасну техніку", — розповів Чмут.
За даними порталу Tut.by, чисельність ЗС Білорусі станом на 2020 рік становить приблизно 64 тисячі осіб, із яких 45 тисяч військових і 6 тисяч Сили спецоперацій.
Військова техніка Білорусі:
- 500 танків Т-72Б
- більше 30 винищувачів МіГ-29
- 4 російські винищувачі Су-30СМ
- 20 штурмовиків Су-25
Крім цього, у Білорусі є територіальна оборона чисельністю 120 тисяч і 180 тисяч резерву.
Нагадаємо, 29 листопада президент Лукашенко заявив, що в разі ескалації на Донбасі Білорусь осторонь не залишиться і "ясно, на чиєму боці вона буде". Також білоруський президент анонсував навчання з РФ поблизу кордону з Україною.