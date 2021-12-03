"Без боевого опыта, но боеспособная". Сколько солдат и техники у Лукашенко

Беларусь на вооружении имеет современную технику, российские истребители Су-30, а также 300-тысячный резерв.

Вооруженные силы Беларуси состоят из 65 тысяч человек, из которых 45 тысяч — военные. Фокус в статье "Беларусь в стороне не останется". Что имел в виду Лукашенко и готова ли Украина к открытию второго фронта" разбирался, из чего состоит армия.

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Как заявил Фокусу директор фонда "Повернись живим" и сооснователь Милитарного Тарас Чмут, Беларусь обладает боеспособной армией с современным вооружением.

"Я напомню, что армия Беларуси — это армия боеспособная. Да, она без боевого опыта, но боеспособная. И она имеет на вооружении, в том числе, и современную технику", — рассказал Чмут.

По данным портала Tut.by, численность ВС Беларуси по состоянию на 2020 год составляет примерно 64 тысяч человек, из которых 45 тысяч военных и 6 тысяч Силы спецопераций.

Военная техника Беларуси:

500 танков Т-72Б

более 30 истребителей МиГ-29

4 российских истребителя Су-30СМ

20 штурмовиков Су-25

Кроме этого, в Беларуси есть территориальная оборона численностью 120 тысяч и 180 тысяч резерва.

Напомним, 29 ноября президент Лукашенко заявил, что в случае эскалации на Донбассе, Беларусь в стороне не останется и "ясно, на чьей стороне она будет". Также белорусский президент анонсировал учения с РФ вблизи границы с Украиной.