"В Кремле вручали": полевой командир оккупантов похвастался медалью "За заслуги" (фото)

Руководитель оккупационной бригады "Призрак" прибыл в Луганскую область из Ростовской. Сам он является кадровым офицером российской армии.

Полевой командир оккупантов бригады "Призрак" Юрий Шевченко показал медаль "За заслуги", которую ему вручали в Кремле. Об этом сообщает журналист Денис Казанский в Facebook.

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Шевченко приехал в Луганскую область из Ростовской в 2014 году. Является офицером армии России. По информации журналиста, номинально "Призраком" командовал гражданин Украины — Алексей Мозговой. Но по факту ими командовали россияне Юрий Шевченко, Алексей Марков и Петр Бирюков (на фото ниже).

[ + – ] Алексей Марков, Юрий Шевченко и Петр Бирюков Фото: Денис Казанский / Facebook

"Как видим, никто уже и не стесняется. Если раньше не афишировали награды от Путина за убийство украинцев, то теперь сами гордо выкладывают их в соцсети. Потому что "разрешили показывать". Вот такой "внутренний конфликт", — пишет Казанский.

Фото: Денис Казанский / Facebook

Сам оккупант на своей странице во Вконтакте написал, что ему вручали эту медаль в Кремле за заслуги перед отечеством.

Фото: Денис Казанский / Facebook

Напомним, ОБСЕ зафиксировало у оккупантов российскую разведстанцию "Кредо-М1". Также оккупанты на Донбассе получили российские комплексы разведки "Стрелец". Их показали пророссийские боевики из "Спарты".