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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"У Кремлі вручали": польовий командир окупантів похвалився медаллю "За заслуги" (фото)

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нагорода окупантам
Фото: Денис Казанский / Facebook | Олексій Марков, Юрій Шевченко та Петро Бірюков

Керівник окупаційної бригади "Примара" прибув до Луганської області з Ростовської. Сам він є кадровим офіцером російської армії.

Польовий командир окупантів бригади "Примара" Юрій Шевченко показав медаль "За заслуги", яку йому вручали в Кремлі. Про це повідомляє журналіст Денис Казанський у Facebook.

Шевченко приїхав до Луганської області з Ростовської у 2014 році. Є офіцером армії Росії. За інформацією журналіста, номінально "Примарою" командував громадянин України — Олексій Мозговий. Але за фактом ними командували росіяни Юрій Шевченко, Олексій Марков і Петро Бірюков (на фото нижче).

нагорода окупантів
Олексій Марков, Юрій Шевченко та Петро Бірюков
Фото: Денис Казанский / Facebook

"Як бачимо, ніхто вже й не соромиться. Якщо раніше не афішували нагороди від Путіна за вбивство українців, то тепер самі гордо викладають їх у соцмережі. Тому що "дозволили показувати". Ось такий "внутрішній конфлікт", — пише Казанський.

медаль окупанту
Фото: Денис Казанский / Facebook

Сам окупант на своїй сторінці у Вконтакті написав, що йому вручали цю медаль у Кремлі за заслуги перед вітчизною.

нагородження окупанта орло
Фото: Денис Казанский / Facebook

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала в окупантів російську розвідстанцію "Кредо-М1". Також окупанти на Донбасі отримали російські комплекси розвідки "Стрілець". Їх показали проросійські бойовики зі "Спарти".