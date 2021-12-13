Минобороны усилит охрану объектов критической инфраструктуры в случае большой войны с РФ (видео)

В ведомстве заявили об усилении ракетного прикрытия важных государственных объектов, воздушного пространства, АЭС, ГЭС и ряда других.

Подразделения ВВС Украины ведут круглосуточное боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. В этом задействованы 1000 военных и сотни единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Как заявляют в ведомстве, на угрожающих направлениях уже приняты меры по усилению воздушного прикрытия объектов критической инфраструктуры, важных государственных объектов, а также воздушного пространства.

"В случае вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины планировочными документами по применению войск (сил) Вооруженных Сил Украины спланировано усиление охраны и обороны мостов через реку Днепр, а также ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры", — заявил полковник Леонид Матюхин.

Также сообщается, что благодаря обретенному опыту в боях на Донбассе, подразделения Госспецслужбы транспорта смогут выполнять задачи по техническому прикрытию, восстановлению или установке заграждений на объектах транспортной инфраструктуруы для деятельности ВСУ или других военных формирований.

Личный состав Службы готов выполнять задачи по охране объектов украинской транспортной системы и выполнению других задач для обороны Украины.

Напомним, по информации СМИ, президент США Джо Байден задержал выделение Украине военной помощи на 200 млн, чтобы смягчить обострение с Россией.

В ГУР МО заявили, что в наихудшем сценарии вторжения Москвы, Украина не сможет выстоять одна. Кремль может начать подобную операцию с бомбардировок по Украине.