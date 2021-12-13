Міноборони посилить охорону об'єктів критичної інфраструктури в разі великої війни з РФ (відео)

У відомстві заявили про посилення ракетного прикриття важливих державних об'єктів, повітряного простору, АЕС, ГЕС та інших.

Підрозділи ВПС України ведуть цілодобове бойове чергування у системі протиповітряної оборони України. У цьому задіяно 1 000 військових і сотні одиниць техніки. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Як заявляють у відомстві, на загрозливих напрямках уже вжито заходів щодо посилення повітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури, важливих державних об'єктів, а також повітряного простору.

"У разі збройної агресії з боку Російської Федерації проти України планувальними документами щодо застосування військ (сил) Збройних Сил України сплановано посилення охорони й оборони мостів через річку Дніпро, а також ГЕС, АЕС та інші об'єкти критичної інфраструктури", — заявив полковник Леонід Матюхін.

Також повідомляється, що завдяки набутому досвіду в боях на Донбасі підрозділи Держспецслужби транспорту зможуть виконувати завдання з технічного прикриття, відновлення або встановлення загороджень на об'єктах транспортної інфраструктури для діяльності ЗСУ або інших військових формувань.

Особовий склад Служби готовий виконувати завдання щодо охорони об'єктів української транспортної системи та виконання інших завдань для оборони України.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден затримав виділення Україні військової допомоги на 200 млн, щоб пом'якшити загострення з Росією.

У ГУР МО заявили, що в найгіршому сценарії вторгнення Москви Україна не зможе вистояти одна. Кремль може розпочати подібну операцію з бомбардувань по Україні.