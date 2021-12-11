"Знімають напруженість": Білий дім затримав постачання Україні військової допомоги на $200 млн, - ЗМІ

Президент Джо Байден хоче пом'якшити конфлікт між РФ та Україною дипломатичними шляхами, всупереч закликам Києва та Конгресу.

Адміністрація президента США Джо Байдена призупинила передачу Україні військової допомоги у розмірі $200 мільйонів через дипломатичний тиск. Про це з посиланням на джерела повідомляє телеканал NBC News.

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Троє людей, які зберегли анонімність, заявили, що Білий дім підготував новий пакет допомоги Україні, проте поки що не поспішає її виділяти, незважаючи на звернення Києва та деяких конгресменів. Джо Байден відтягує процес, щоб отримати більше часу для зняття напруженості на українському кордоні дипломатичними методами та зберегти свій вплив після вторгнення російських військ. Документи про виділення $200 млн лежали на його столі три чи чотири тижні, проте досі не підписані.

Ще місяць тому український уряд надіслав прохання про термінове надання Києву військової допомоги, США відповіли позитивно. 8 грудня група з 22 членів Палати представників Конгресу написала Джо Байдену листа із закликом прискорити надання допомоги України у зв'язку з напругою на кордоні.

Невідомо, що конкретно передбачено в рамках $200 млн, адже українська влада попросила у США системи ППО, ракети, системи радіотехнічного придушення та радіолокації, боєприпаси, артилерійські снаряди та медичне обладнання. Як оголосило одне з джерел, Білий Дім розглядає й інші варіанти допомоги Україні, зокрема військові транші на ще більшу суму, які готуються схвалити у разі повномасштабного нападу Росії.

"Для максимального стримування дуже важливо, щоб принаймні деяка військова допомога — "Стінгери", "Джавеліни", дрони та протикорабельні ракети — були надані негайно. Українська держава має бути оснащена інструментами, необхідними для захисту себе та регіону від російської агресії", — написали законодавці.

Нещодавно радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Джо Байден попередив російського президента Володимира Путіна про запровадження нових економічних санкцій та передачу військової допомоги українцям у разі ескалації конфлікту на Сході України. Як стверджує інсайдер, чиновник говорив про комплекс загальною вартістю набагато дорожчий за 200 мільйонів доларів.

"Ми відправимо українцям додаткові засоби захисту понад те, що ми вже надаємо", — розповів Салліван.

Раніше стало відомо, що цього тижня США передасть Україні останню партію військової допомоги у рамках програми підтримки обороноздатності країни. До неї увійшли стрілецька зброя та боєприпаси на суму 60 мільйонів доларів. Загалом на програму виділили 450 мільйонів доларів.

Писали також, що Конгрес США виділить 300 млн. доларів на допомогу Україні в 2022 році. Гроші буде передбачено в оборонному бюджеті країни.