"Снимают напряженность": Белый дом задержал поставку Украине военной помощи на $200 млн, - СМИ

Президент Джо Байден хочет смягчить конфликт между РФ и Украиной дипломатическими путями, вопреки призывам Киева и Конгресса.

Администрация президента США Джо Байдена приостановила передачу Украине военной помощи в размере $200 миллионов из-за дипломатического давления. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.

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Три человека, сохранивших анонимность, заявили, что Белый дом подготовил новый пакет помощи Украине, однако пока не спешит ее выделять, несмотря на обращения Киева и некоторых конгрессменов. Джо Байден оттягивает процесс, чтобы получить больше времени для снятия напряженности на украинской границе дипломатическими методами и сохранить свое влияние после вторжения российских войск. Документы о выделении $200 млн лежали на его столе три или четыре недели, однако до сих пор не подписаны.

Еще месяц назад украинское правительство отправило просьбу о срочном выделении Киеву военной помощи, США ответили положительно. 8 декабря группа из 22 членов Палаты представителей Конгресса написала Джо Байдену письмо с призывом ускорить оказание помощи Украины в связи с напряжением на границе.

Неизвестно, что конкретно предусмотрено в рамках $200 млн, ведь украинские власти попросили у США системы ПВО, ракеты, системы радиотехнического подавления и радиолокации, боеприпасы, артиллерийские снаряды и медицинское оборудование. Как объявил один из источников, Белый Дом рассматривает и другие варианты помощи Украине, в том числе военные транши на еще большую сумму, которые готовятся одобрить в случае полномасштабного нападения России.

"Для максимального сдерживания крайне важно, чтобы по крайней мере некоторая военная помощь — "Стингеры", "Джавелины", дроны и противокорабельные ракеты — были предоставлены немедленно. Украинское государство должно быть оснащено инструментами, необходимыми для защиты себя и региона от российской агрессии", — написали законодатели.

Недавно советник по национальной безопасности CША Джейк Салливан заявил, что Джо Байден предупредил российского президента Владимира Путина о введении новых экономических санкций и передаче военной помощи украинцам в случае эскалации конфликта на Востоке Украины. Как утверждает инсайдер, чиновник говорил о комплексе общей стоимостью намного дороже 200 миллионов долларов.

"Мы предоставим украинцам дополнительные средства защиты сверх того, что мы уже предоставляем", — рассказал Салливан.

Ранее стало известно, что на этой неделе США передаст Украине последнюю партию военной помощи в рамках программы поддержки обороноспособности страны. В нее вошли стрелковое оружие и боеприпасы на сумму 60 миллионов долларов. Всего на программу выделили 450 миллионов долларов.

Писали также, что Конгресс США выделит 300 млн долларов на помощь Украине в 2022 году. Деньги будут предусмотрены в оборонном бюджете страны.