"Снимают напряженность": Белый дом задержал поставку Украине военной помощи на $200 млн, - СМИ
Президент Джо Байден хочет смягчить конфликт между РФ и Украиной дипломатическими путями, вопреки призывам Киева и Конгресса.
Администрация президента США Джо Байдена приостановила передачу Украине военной помощи в размере $200 миллионов из-за дипломатического давления. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.
Три человека, сохранивших анонимность, заявили, что Белый дом подготовил новый пакет помощи Украине, однако пока не спешит ее выделять, несмотря на обращения Киева и некоторых конгрессменов. Джо Байден оттягивает процесс, чтобы получить больше времени для снятия напряженности на украинской границе дипломатическими методами и сохранить свое влияние после вторжения российских войск. Документы о выделении $200 млн лежали на его столе три или четыре недели, однако до сих пор не подписаны.
Еще месяц назад украинское правительство отправило просьбу о срочном выделении Киеву военной помощи, США ответили положительно. 8 декабря группа из 22 членов Палаты представителей Конгресса написала Джо Байдену письмо с призывом ускорить оказание помощи Украины в связи с напряжением на границе.
Неизвестно, что конкретно предусмотрено в рамках $200 млн, ведь украинские власти попросили у США системы ПВО, ракеты, системы радиотехнического подавления и радиолокации, боеприпасы, артиллерийские снаряды и медицинское оборудование. Как объявил один из источников, Белый Дом рассматривает и другие варианты помощи Украине, в том числе военные транши на еще большую сумму, которые готовятся одобрить в случае полномасштабного нападения России.
"Для максимального сдерживания крайне важно, чтобы по крайней мере некоторая военная помощь — "Стингеры", "Джавелины", дроны и противокорабельные ракеты — были предоставлены немедленно. Украинское государство должно быть оснащено инструментами, необходимыми для защиты себя и региона от российской агрессии", — написали законодатели.
Недавно советник по национальной безопасности CША Джейк Салливан заявил, что Джо Байден предупредил российского президента Владимира Путина о введении новых экономических санкций и передаче военной помощи украинцам в случае эскалации конфликта на Востоке Украины. Как утверждает инсайдер, чиновник говорил о комплексе общей стоимостью намного дороже 200 миллионов долларов.
"Мы предоставим украинцам дополнительные средства защиты сверх того, что мы уже предоставляем", — рассказал Салливан.
Ранее стало известно, что на этой неделе США передаст Украине последнюю партию военной помощи в рамках программы поддержки обороноспособности страны. В нее вошли стрелковое оружие и боеприпасы на сумму 60 миллионов долларов. Всего на программу выделили 450 миллионов долларов.
Писали также, что Конгресс США выделит 300 млн долларов на помощь Украине в 2022 году. Деньги будут предусмотрены в оборонном бюджете страны.