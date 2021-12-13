"Мы убеждены, что РФ действительно готовится к тотальной войне против Украины", - МИД Литвы

В Евросоюзе прорабатывают беспрецедентные санкции в ответ на беспрецедентные намерения Кремля, а литовское Минобороны поставляет Киеву бронежилеты.

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что их страна убеждена в подготовке полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает Reuters.

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По словам главы МИД, ответ со стороны ЕС в ответ на вероятное вторжение Кремля в Украину должен быть таким же беспрецедентным, как и само нападение. В Евросоюзе обсуждают санкции, которые могут быть введены против Москвы, начиная от запрета въезда на территорию ЕС, заканчивая заморозкой активов и банковских связей с Россией.

"Мы убеждены, что Россия действительно готовится к тотальной войне против Украины. Это беспрецедентное событие, вероятно, со времен Второй мировой войны", — заявил Габриэлюс Ландсбергис.

Также санкции могут затронуть "Северный поток-2", государственные оборонные и энергетические компании, а также расторжение контракта на поставку природного газа.

По словам Жозепа Борелля, ЕС находится в режиме сдерживания РФ. Москве подаются сигналы того, что любая агрессия против Украины будет дорого обходиться РФ.

8 декабря Литва передала Украине первую партию военной помощи — военные бронежилеты и баллистические поясы.

Напомним, Минобороны усилит охрану объектов критической инфраструктуры в случае большой войны с РФ. Ранее в СМИ появлялась информация, что США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу.

После переговоров Джо Байден заявлял, что предупредил Владимира Путина о серьезных экономических последствиях в случае, если Россия решится на вторжение в Украину.