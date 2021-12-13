"Ми переконані, що РФ справді готується до тотальної війни проти України", — МЗС Литви

У Євросоюзі проробляють безпрецедентні санкції у відповідь на безпрецедентні наміри Кремля, а литовське Міноборони постачає Києву бронежилети.

Глава Міністерства закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що їхня країна переконана в підготовці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Reuters.

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За словами глави МЗС, відповідь з боку ЄС на ймовірне вторгнення Кремля в Україну має бути такою ж безпрецедентною, як і сам напад. У Євросоюзі обговорюють санкції, які можуть бути запроваджені проти Москви, починаючи від заборони в'їзду на територію ЄС, закінчуючи заморожуванням активів та банківських зв'язків із Росією.

"Ми переконані, що Росія справді готується до тотальної війни проти України. Ця безпрецедентна подія, ймовірно, з часів Другої світової війни", — заявив Ґабріелюс Ландсберґіс.

Також санкції можуть торкнутися "Північного потоку-2", державних оборонних та енергетичних компаній, а також розірвання контракту на постачання природного газу.

За словами Жозепа Борреля, ЄС перебуває в режимі стримування РФ. Москві подаються сигнали того, що будь-яка агресія проти України дорого коштуватиме РФ.

8 грудня Литва передала Україні першу партію військової допомоги — військові бронежилети та балістичні пояси.

Нагадаємо, Міноборони посилить охорону об'єктів критичної інфраструктури в разі великої війни із РФ. Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що США чинитимуть тиск на Україну для поступок щодо Донбасу.

Після переговорів Джо Байден заявляв, що попередив Володимира Путіна про серйозні економічні наслідки, якщо Росія розпочне вторгнення в Україну.