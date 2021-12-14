Госпогранслужба получила конфискованный турецкий броневик Turkar Bizon (фото)

Автомобиль проходил испытания в одном из подразделений пограничной службы, но оказалось, что у владельца нет разрешительных документов на него.

Киевская таможня передала бронетранспортер Госпогранслужбе, который был конфискованный в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

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Вчера, 13 декабря, прототип командно-штабной машины Turkar был передан Государственной пограничной службе. В 2016 году броневик был ввезен из Турции без разрешительных документов, поэтому его изъяли. Его отправили в режим таможенного склада, где автомобиль и хранился три года.

[ + – ] Владелец авто за три года так и не обратился к таможенникам для оформления документов Фото: Государственная таможенная служба

За время сбережения собственник транспорта так и не обратился в таможню, чтобы оформить его, поэтому по истечения срока его передали в Госпогранслужбу. Для передачи транспорта потребовалось распоряжение Кабмина. БТР передали под управление Администрации Госпогранслужбы.

Фото: Государственная таможенная служба

Как передает Милитарный, в июне 2016 года на базе Учебного центра подготовки младших специалистов Госпогранслужбы в Черкасской области этот прототип командно-штабной машины начал испытания. В этих мероприятиях принимали участие представители производителя, Минобороны, Нацгвардии и Нацполиции.

Цель испытаний — проверка характеристики и получение информации о состоянии машины и ее надежности во время разных условий эксплуатации.

Напомним, Польша отправила на границу с Беларусью 25 новых броневиков WIrus4x4, чтобы патрулировать труднопроходимую местность.

Также ко Дню ВСУ украинской армии передали крупную партию техники, включая танки, БТРы, броневки и авиацию.