Держприкордонслужба отримала конфіскований турецький броньовик Turkar Bizon (фото)

Автомобіль проходив випробування в одному з підрозділів прикордонної служби, але виявилося, що власник не має дозвільних документів на нього.

Київська митниця передала бронетранспортер Держприкордонслужбі, який був конфіскований у 2016 році. Про це повідомляє пресслужба митниці.

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Учора, 13 грудня, прототип командно-штабної машини Turkar було передано до Державної прикордонної служби. У 2016 році броньовик був завезений із Туреччини без дозвільних документів, тому його вилучили. Його відправили до режиму митного складу, де автомобіль і зберігався три роки.

[ + – ] Власник авто за три роки так і не звернувся до митників для оформлення документів Фото: Державна митна служба

За час збереження власник транспорту так і не звернувся до митниці, щоб оформити його, тому після закінчення терміну його передали до Держприкордонслужби. Для передачі транспорту знадобилося розпорядження Кабміну. БТР передали під управління Адміністрації Держприкордонслужби.

Фото: Державна митна служба

Як передає "Мілітарний", у червні 2016 року на базі Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Держприкордонслужби в Черкаській області цей прототип командно-штабної машини розпочав випробування. У цих заходах брали участь представники виробника, Міноборони, Нацгвардії та Нацполіції.

Мета випробувань — перевірка характеристики й отримання інформації про стан машини та її надійність під час різних умов експлуатації.

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