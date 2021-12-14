Рада одобрила допуск иностранных военных в Украину: список запланированных учений

На проведение учений из бюджета выделяют 106,5 млн гривен. На территории нашей страны пройдет 8 совместных маневров.

Народные депутаты поддержали законопроект "О принятии решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2022 для участия во многонациональных учениях". Об этом сообщается на сайте ВРУ.

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За законопроект проголосовало 318 нардепов. В законопроекте указаны все учения, которые пройдут на территории Украины вместе с военными из других стран. Для их проведения выделяется 52 млн гривен. Всего на учения выделяется 106,5 млн гривен.

На территории Украины пройдут такие учения:

Многонациональные учения "Объединенные усилия-2022"

украино-американские "Козак Мейс-2022"

многонациональные "Светлая Лавина-2022"

украино-польские "SIlver Saber 2022"

украино-американские "Sea Breeze 2022"

украино-румынские "Riverain 2022"

многонациональные учения "Кленовая арка-2022"

многонациональные учения "Viking 2022".

Отметим, что это традиционный законопроект, за который голосуют депутаты для проведения учений вместе с партнерами.

Напомним, ныне украинские военные находятся в Германии на учениях Combat Resolve, где отрабатывают сценарий блокады условного городка. На них военные уже успели уничтожить пять машин врага во время штурма его позиций.