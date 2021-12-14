Рада схвалила допуск іноземних військових в Україну: список запланованих навчань

На проведення навчань із бюджету виділяють 106,5 млн гривень. На території нашої країни відбудеться 8 спільних маневрів.

Народні депутати підтримали законопроєкт "Про ухвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України в 2022 році для участі в багатонаціональних навчаннях". Про це повідомляється на сайті ВРУ.

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За законопроєкт проголосували 318 нардепів. У законопроєкті вказані всі навчання, які відбудуться на території України разом із військовими з інших країн. Для їх проведення виділяється 52 млн гривень. Усього на навчання виділяється 106,5 млн гривень.

На території України пройдуть такі навчання:

багатонаціональні навчання "Об'єднані зусилля-2022";

українсько-американські "Козак Мейс-2022";

багатонаціональні "Світла Лавина-2022";

українсько-польські "SIlver Saber 2022";

українсько-американські "Sea Breeze 2022";

українсько-румунські "Riverain 2022";

багатонаціональні навчання "Кленова арка-2022";

багатонаціональне навчання "Viking 2022".

Зазначимо, що це традиційний законопроєкт, за який голосують депутати для проведення навчань разом із партнерами.

Нагадаємо, нині українські військові перебувають у Німеччині на навчаннях Combat Resolve, де відпрацьовують сценарій блокади умовного містечка. На них військові вже встигли вбити п'ять машин ворога під час штурму його позицій.