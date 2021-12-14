Запустили катапультой. В РФ испытали дрон-камикадзе "Ланцет" морского базирования (видео)

Барражирующий боеприпас способен поражать цель в радиусе 40 км. Для наведения он может использовать три варианта прицеливания.

В России провели испытания барражирующего боеприпаса "Ланцет" производства Zala Aero. Они проходили с морского носителя. Об этом сообщает РИА Новости.

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На видео видно, что дрон-камикадзе запускают в воздух при помощи механической катапульты с борта скоростного штурмового катера. Также издание показало запуск с катера дрона Zala, который после проведения миссии садится на сушу.

Дрон "Ланцет" запускают с катапульты, а летит к цели он за счет электродвигателя. Для наведения на цель барражирующий боеприпас используют координированный, оптико-электронный и комбинированный способы наведения. Также он имеет телевизионный канал связи, который передаст информацию о поражении цели.

Радиус действия "Ланцета" — 40 км, а максимальный взлетный вес составляет 12 кг.

Отметим, что "Ланцеты" уже использовались в боевых действиях Сирии. Появлялось видео уничтожение позиции пулеметной точки на внедорожнике.

Напомним, в ВСУ планируют создать подразделения с дронами-камикадзе, чтобы расширять возможности ПВО, ПРО и подразделений с БПЛА.

Ранее в Турции совершил первый полет "убийца-дронов" Fedai. Это барражирующий боеприпас, способный уничтожать вражеские дроны при попытках атаки объектов инфраструктуры.