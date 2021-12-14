Запустили катапультою. В РФ випробували дрон-камікадзе "Ланцет" морського базування (відео)

Боєприпас, що баражує, здатний вражати ціль у радіусі 40 км. Для наведення може використовувати три варіанти прицілювання.

У Росії провели випробування боєприпасу, що баражує, "Ланцет" виробництва Zala Aero. Вони проходили з морського носія. Про це повідомляє РІА “Новини”.

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На відео видно, що дрон-камікадзе запускають у повітря за допомогою механічної катапульти з борту швидкого штурмового катера. Також видання показало запуск із катера дрону Zala, який після проведення місії сідає на сушу.

Дрон "Ланцет" запускають із катапульти, а летить до мети він за рахунок електродвигуна. Для наведення на ціль боєприпасу, що баражує, використовують координований, оптико-електронний і комбінований способи наведення. Також є телевізійний канал зв'язку, який передасть інформацію про ураження цілі.

Радіус дії "Ланцета" — 40 км, а максимальна злітна вага становить 12 кг.

Зазначимо, що "Ланцети" вже використовувалися в бойових діях Сирії. З'являлося відео знищення позиції кулеметної точки на позашляховику.

Нагадаємо, у ЗСУ планують створити підрозділи з дронами-камікадзе, щоб розширювати можливості ППО, ПРО та підрозділів із БПЛА.

Раніше в Туреччині здійснив перший політ "убивця-дронів" Fedai. Це боєприпас, що баражує, здатний знищувати ворожі дрони при спробах атаки об'єктів інфраструктури.