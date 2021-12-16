В России завершились госиспытания дрона-камикадзе "Куб"

Барражирующий боеприпас оснащен трехкилограммовой боевой частью, ранее его уже использовала российская армия в Сирии.

Компания Zala Aero, входящая в концерн "Калашников" успешно завершила государственные испытания барражирующих боеприпасов "Куб". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники близкими к Минобороны.

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Результаты тестов, по данным собеседника, завершились с положительным исходом. Дрон-камикадзе рекомендуют принять на вооружение армии РФ. Серийное производство "Кубов" может начаться ориентировочно в 2022 году.

"Куб" оснащен пропеллером и электродвигателем. В воздухе он может находиться 30 минут на скорости 130 км/ч. Его боевая часть весит 3 кг. Наводится на цель барражирующий боеприпас по видео с камеры или по ранее указанным координатам. Заявляется, что БПЛА имеет высокую точность, практически бесшумен и прост в управлении. БПЛА на цель пикирует вертикально.

Отмечается, что дрон-камикадзе уже использовался в Сирии российскими войсками.

Напомним, в РФ испытали дрон-камикадзе "Ланцет" с борта скоростного штурмового катера, запустив его катапультой. Он также разработан Zala Aero и он также был замечен в операциях в Сирии.

Добавим, что Кировский райсуд Ростова-на-Дону официально признал наличие российских войск на Донбассе в ходе расследования дела о поставка провианта оккупантам.