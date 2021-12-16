У Росії завершилися держвипробування дрону-камікадзе "Куб"

Баражуючий боєприпас оснащений трикілограмовою бойовою частиною, раніше його вже використала російська армія в Сирії.

Компанія Zala Aero, що входить до концерну "Калашников", успішно завершила державні випробування баражуючих боєприпасів "Куб". Про це повідомляє РИА Новости із посиланням на джерела, близькі до Міноборони.

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Результати тестів, за даними співрозмовника, завершилися з позитивним результатом. Дрон-камікадзе рекомендують використати армії РФ. Серійне виробництво "Кубів" може розпочатися орієнтовно у 2022 році.

"Куб" оснащений пропелером та електродвигуном. У повітрі він може бути 30 хвилин на швидкості 130 км/год. Його бойова частина важить 3 кг. Наводиться на ціль баражуючий боєприпас через відео з камери або на раніше зазначених координатах. Заявляється, що БПЛА має високу точність, практично безшумний і простий в управлінні. БПЛА на ціль пікірує вертикально.

Наголошується, що дрон-камікадзе вже використовувався у Сирії російськими військами.

Нагадаємо, у РФ випробували дрон-камікадзе "Ланцет" з борту швидкісного штурмового катера, запустивши його катапультою. Він також розроблений Zala Aero і він також був помічений в операціях у Сирії.

Додамо, що Кіровський райсуд Ростова-на-Дону офіційно визнав наявність російських військ на Донбасі під час розслідування справи щодо постачання провіанту окупантам.