У Росії завершилися держвипробування дрону-камікадзе "Куб"
Баражуючий боєприпас оснащений трикілограмовою бойовою частиною, раніше його вже використала російська армія в Сирії.
Компанія Zala Aero, що входить до концерну "Калашников", успішно завершила державні випробування баражуючих боєприпасів "Куб". Про це повідомляє РИА Новости із посиланням на джерела, близькі до Міноборони.
Результати тестів, за даними співрозмовника, завершилися з позитивним результатом. Дрон-камікадзе рекомендують використати армії РФ. Серійне виробництво "Кубів" може розпочатися орієнтовно у 2022 році.
"Куб" оснащений пропелером та електродвигуном. У повітрі він може бути 30 хвилин на швидкості 130 км/год. Його бойова частина важить 3 кг. Наводиться на ціль баражуючий боєприпас через відео з камери або на раніше зазначених координатах. Заявляється, що БПЛА має високу точність, практично безшумний і простий в управлінні. БПЛА на ціль пікірує вертикально.
Наголошується, що дрон-камікадзе вже використовувався у Сирії російськими військами.
Нагадаємо, у РФ випробували дрон-камікадзе "Ланцет" з борту швидкісного штурмового катера, запустивши його катапультою. Він також розроблений Zala Aero і він також був помічений в операціях у Сирії.
Додамо, що Кіровський райсуд Ростова-на-Дону офіційно визнав наявність російських військ на Донбасі під час розслідування справи щодо постачання провіанту окупантам.